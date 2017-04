Korea Płd.: Specjalne warunki w areszcie dla byłej prezydent

Według lokalnych mediów, na które w piątek powołuje się "Korea Times", Park miała spędzić dwie noce w pokoju dla strażników pełniących nocną zmianę w areszcie. W tym czasie przeznaczona dla niej cela była remontowana.

Dziennik podkreśla, że aresztantom nie przysługuje w takich wypadkach prawo do przebywania w jakimkolwiek innym pomieszczeniu niż cela. Przedstawiciele więzienia Uiwang twierdzą, że nie doszło do nieprawidłowości. Umieszczenie Park w dyżurce pracowników aresztu było powodowane względami bezpieczeństwa, by nie narażać byłej prezydent na kontakt z pozostałymi więźniami.

Przedstawiciele placówki Uiwang tłumaczą także, iż remont celi przeznaczonej dla Park był zaplanowany wcześniej, ponieważ pomieszczenie nie przeszło wymaganej konserwacji od 2013 r. "Korea Times" przypomina, że według pierwszych informacji Park miała osobiście zażądać wymiany tapety na ścianach swojej celi i stwierdzić, że nie zamierza do niej wchodzić ze względu na jej stan.

Była prezydent przebywa w areszcie Uiwang na przedmieściach Seulu od 31 marca. Południowokoreańskie media określają Park mianem "więźnia numer 503" ze względu na numer widniejący na kombinezonie przydzielonym jej na czas aresztowania. Pojawiają się także szczegółowe informacje dotyczące nowej rzeczywistości, w której znalazła się była prezydent. Dotyczą m.in. kosztu i rodzaju posiłków zapewnianych w więziennej stołówce, kosmetyków dozwolonych w placówce, pielęgnacji fryzury, z której słynęła Park, wyposażenia jej celi oraz powierzchni przewidzianej w więzieniu dla byłej najważniejszej osoby w państwie.

Park została pierwszym prezydentem Korei Południowej odsuniętym od władzy oraz pierwszym przywódcą kraju przesłuchiwanym w więzieniu od 1995 roku, gdy aresztowano byłych prezydentów Roh Tae-woo oraz Chun Doo-hwana.

Prokuratura ma czas do 19 kwietnia na postawienie Park oficjalnego oskarżenia. Start kampanii prezydenckiej przed przyspieszonymi wyborami zaplanowanymi na 9 maja przewidziano na 17 kwietnia.