Ekwador po wyborach prezydenckich ponownie liczy głosy oddane w II turze

Ekwadorski konserwatywny ruch opozycyjny Kreowanie Możliwości (CREO), który obiecywał w kampanii wyborczej pracę i zamożność "dla wszystkich", oraz lewicowy Sojusz Kraj (AP), którego zwycięstwo oznacza kontynuację dziesięciu lat rządów lewicy w Ekwadorze, odwołały się w środę do CNE, wysuwając zastrzeżenia co do sposobu liczenia głosów.

CNE postanowiła ponownie przeliczyć 1,27 mln z ponad 9,4 miliona oddanych głosów. Ugrupowanie CREO zaskarżyło werdykt CNE, twierdząc, że w rzeczywistości jego kandydat uzyskał ponad połowę głosów, a wybory zostały sfałszowane.

Oficjalne wyniki ogłoszone przez CNE, to 51,15 proc. głosów dla lewicowego zwycięzcy wyborów Lenina Moreno i 48,85 proc. dla kandydata CREO, finansisty Guillermo Lasso.

Obserwatorzy z ramienia Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) i Unii Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), którzy monitorowali na miejscu przebieg wyborów, stwierdzili, że odbyły się zgodnie z prawem.

64-letni Lenin Moreno, inwalida, poruszający się na wózku po postrzale z 1988 r. podczas napadu rabunkowego, był w latach 2007-2013 wiceprezydentem Ekwadoru.

Jego kandydaturę w wyborach wysunął ustępujący po 10 latach lewicowy prezydent Rafael Correa.



Po decyzji CNE Correa napisał na Twitterze, że Rada podjęła nadzwyczajne kroki, by "zakończyć od razu przedstawienie, jakie daje Lasso w związku z wyborami, których bankier nie może kupić".