Rozmowa telefoniczna przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy

Foto: Wikimedia Commons/Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)/ The Russian Presidential Press and Information Office

Władze Niemiec. Francji, Rosji i Ukrainy nadal dążą do politycznego rozwiązania konfliktu w Donbasie. Przywódcy czterech krajów tworzących tzw. grupę normandzką potwierdzili swoje stanowisko w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej w poniedziałek wieczorem.