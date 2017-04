Premier Turcji: Pogłoski o nieprawidłowościach mają przyćmić wynik referendum

Szef tureckiego rządu, zwracając się do deputowanych rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), powtórzył to, co powiedział dzień wcześniej, że "wola narodu jest jasna i została odzwierciedlona w urnach wyborczych". - To kończy debatę" na temat zmiany systemu rządów w kraju - powiedział.

Yildirim wezwał opozycję do uszanowania wyników plebiscytu. - Opozycja nie powinna się wypowiadać po tym, jak wypowiedzieli się ludzie" w referendum - oświadczył.

Główne ugrupowanie opozycyjne, kemalistowska Partia Ludowo-Republikańska (CHP) zapowiedziała we wtorek, że formalnie zwróci się tego dnia do komisji wyborczej z wnioskiem o unieważnienie niedzielnego referendum konstytucyjnego. CHP zakomunikowała, że wiceszef partii Bulent Tezcan przedstawi skargę Najwyższej Komisji Wyborczej (YSK) o godzinie 14.30 czasu lokalnego (godz. 13.30 w Polsce).

Dzień wcześniej CHP wzywała YSK do unieważnienia plebiscytu, zwracając uwagę na nieprawidłowości podczas głosowania. W dniu referendum CHP informowała, że były podejmowane nielegalne działania na korzyść rządu; podkreślała wówczas, że dopuszczono m.in. niepodstemplowane karty do głosowania. Tezcan nie wykluczył, że jeśli będzie to konieczne zwróci się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych międzynarodowych instytucji.

Wspólna misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy uznała w poniedziałek, że procedury zastosowane w kampanii i podczas tureckiego referendum nie spełniały międzynarodowych standardów.

Według wstępnych wyników YSK 51,4 proc. głosów zdobyli w referendum zwolennicy prezydenckiego system rządów, który zastąpi dotychczasowy system parlamentarny; było ich o 1,25 mln więcej niż głosujących przeciwko wprowadzaniu zmian. Ostateczne wyniki mają być znane do końca kwietnia.