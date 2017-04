Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości ws. Bartłomieja Misiewicza

Rzecznik zapewnił, że pomógłby Bartłomiejowi Misiewiczowi, gdyby ten zgłosił się do niego. - Myślę, że nie miałbym w tej sytuacji wyboru. To jest sytuacja kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich niezależnie od tego co sądzi o danej osobie powinien się taką sytuacją zająć, bo chodzi o standard życia publicznego i standard funkcjonowania organów państwa – mówił w Superstacji Adam Bodnar. - To jest bardzo ciekawa i nietypowa sytuacja – dodał.

Czy rzecznik rządu ma prawo powiedzieć, że Misiewiczowi nie wolno dawać pracy? - Jako partia PiS może oceniać negatywnie jego postępowanie, ale jako członka partii. Natomiast kształtować mu karierę i możliwości pełnienia funkcji publicznej, i uznawać, że państwo jest własnością jednej partii, i odnoszenie się do całego życia publicznego, to jest coś niespotykanego – ocenił Bodnar.

- Za każdym razem jakiekolwiek rozstrzygnięcia dotyczące osób indywidualnych muszą być podejmowane na podstawie przepisów prawa – zaznaczył.

Zdaniem RPO restrykcje wobec Misiewicza mogą naruszać dobra osobiste byłego rzecznika MON.

- To jest naruszenie jego prawa konstytucyjnego równego dostępu, bo już się z góry przesądziło o tym, że on nie ma kwalifikacji, nie ma predyspozycji moralnych do tego, ale dokonano tego w trybie, który nie jest w żaden sposób określony w prawie – mówił Bodnar, odpowiadając na pytanie, czym byłaby odmowa pracy dla Misiewicza na podstawie słów premier Beaty Szydło.

Rafał Bochenek, rzecznik rządu, mówił w zeszłym tygodniu, że „Pani premier Beata Szydło, podzielając stanowisko komisji Prawa i Sprawiedliwości, uważa, iż pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kompetencji do tego, by zajmować stanowiska i funkcje, na które dotychczas był wielokrotnie powoływany”.

Komisja nie przedstawiła jednak żadnych faktów związanych z jego kontrowersyjnym zatrudnieniem – kto polecił Misiewicza i dlaczego, ile miał zarabiać i jaki był zakres jego obowiązków. Tych informacji nie chce też podać Polska Grupa Zbrojeniowa.