Tusk rozmawiał z May o przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii

May chce w czerwcu przedterminowych wyborów

Kilka minut wcześniej, na swoim prywatnym profilu także na Twitterze, napisał: "To Hitchcock wyreżyserował Brexit: najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie".

Agencja Reutera przypomina, że Tusk będzie przewodniczył specjalnemu szczytowi szefów państw i rządów 27 krajów UE, na którym przyjmą oni wytyczne dotyczące Brexitu. Przełożą się one na mandat do negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej dla Komisji Europejskiej. Szczyt odbędzie się 29 kwietnia.

May poinformowała we wtorek o woli rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, do których miałoby dojść 8 czerwca. Jak podkreśliła, w środę złoży w tej sprawie wniosek w Izbie Gmin. Lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn już zapowiedział, że jego ugrupowanie poprze wniosek rządu. Przy poparciu labourzystów wniosek zostanie przyjęty.