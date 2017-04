Włoska prasa: Zaskakujące wyzwanie brytyjskiej premier

Foto: AFP

„Zaskakującym wyzwaniem” nazywa dziennik „La Repubblica” decyzję premier Wielkiej Brytanii Theresy May o rozpisaniu 8 czerwca przedterminowych wyborów parlamentarnych. Choć, dodaje, to wygląda jak próba sił w stylu Margaret Thatcher, jest to wyraz słabości.