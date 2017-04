Zatrzymania w centrum Moskwy po anonimowych wezwaniach na demonstracje

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Pierwszym zatrzymanym stał się 18-letni chłopak, który wypowiedział się dla licznie zgromadzonych dziennikarzy. W kłótnię z nim wdał się obecny na placu mężczyzna. Policja zabrała ich obu w celu - jak oświadczyli funkcjonariusze - kontroli dokumentów.

Później zatrzymany został mężczyzna przechadzający się po placu z rosyjską flagą narodową, który również przyciągnął uwagę prasy.

Co pewien czas dla bardzo licznie zgromadzonych dziennikarzy wypowiadają się na tematy polityczne osoby, które przyszły na plac Maneżowy, w tym także przedstawiciele ruchów prokremlowskich. Jednocześnie na placu jest wielu zwykłych przechodniów i gapiów, spacerują wycieczki szkolne i turyści.

W rejonie placu Maneżowego dyżurują od rana w niedzielę funkcjonariusze sił specjalnych OMON i gwardii narodowej (Rosgwardii).

Anonimowe wezwania do nowych demonstracji w Moskwie w niedzielę, tydzień po wielotysięcznych protestach przeciw korupcji, pojawiły się w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. Wszystkie siły opozycyjne zaprzeczyły, by miały z nimi związek. Prokuratura generalna ostrzegła, że zgromadzenia są nielegalne, a Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo w sprawie wezwań do masowych zamieszek.