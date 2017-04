Ryszard Kalisz: Mamy do czynienia z anihilacją Trybunału Konstytucyjnego

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W niedzielę, przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli SLD oraz członków Komisji Konstytucyjnej z okazji 20-lecia uchwalenia Konstytucji RP. Na konferencji obecni byli m.in. Włodzimierz Czarzasty (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Tadeusz Iwiński, Andrzej Celiński (Partia Demokratyczna), Mirosław Nizielski (PPS), Danuta Polak (Unia Pracy) oraz Ryszard Kalisz (Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska).

"Dzisiaj, 2 kwietnia 2017 roku, w 20. rocznicę uchwalenia Konstytucji, apelujemy do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: upominajcie się o to, aby Konstytucja była przestrzegana, aby gwarantowane były wasze prawa i wolności" - powiedział na konferencji Kalisz. "Żeby tak było, Trybunał Konstytucyjny musi spełniać rolę niezależnego organu kontroli zgodności ustaw z Konstytucją, a każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi być - po pierwsze, prawidłowo wybrany, a po drugie niezawisły" - podkreślił.

W ocenie Kalisza od jesieni 2015 roku mamy do czynienia z procesem "anihilacji Trybunału". "Ten Trybunał nie spełnia roli, którą nadała mu Konstytucja z 2. kwietnia 1997 roku. Nie spełnia roli gwaranta ochrony praw i wolności obywatelskich, nie spełnia roli ochrony wartości konstytucyjnych, czyli można powiedzieć tak naprawdę, że dzisiejsza - PiS-owska władza - może wszystko" - uważa lider Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska.

"Naszym zadaniem musi być przywrócenie przestrzegania Konstytucji, bo żyjemy w sytuacji, gdzie mamy sprzeczności pomiędzy obowiązującym prawem, a praktyką, gdzie anihilowany Trybunał nie spełnia swojej roli, Sejm może zapisać w ustawie wszystko" - zaznaczył Kalisz.

"Konstytucja jest kobieta, kończy dzisiaj 20 lat, więc jest kobietą dojrzałą, należy ją szanować i przestrzegać. Przestrzegać tak, jak się powinno przestrzegać 10. przykazań bożych, bo Konstytucja jest i dla wierzących i dla niewierzących oraz dla tych, którzy preferują inne wartości etyczne" - zaznaczyła Danuta Polak.

Przedstawicielka Unii Pracy dodała, że spotyka się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ Trybunał jest "najważniejszym organem kontrolnym, a jak dzisiaj jest samy wiemy".

"Dzisiaj strażnik prawa konstytucyjnego jest martwy, prawica go utrupiła, faktycznie nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest poddany woli jednego człowieka, ten ład konstytucyjny został zniszczony, znowu gen niezgody panuje w Polsce daleko bardziej aniżeli kiedykolwiek, przynajmniej od 56 roku, daleko bardziej aniżeli w stanie wojenny, daleko bardziej aniżeli najbardziej okropnych czasach PRL-u, które ja dokładnie pamiętam" - przekonywał Andrzej Celiński z Partii Demokratycznej.

"Nie obronimy Trybunału i nie zbudujemy jedności Polaków i z lewicy i z prawicy, katolików, Żydów, niewierzących i każdego kto jest, jeżeli nie wypełnimy tego genu niezgody, a zrobić to mogą tylko - wolni obywatele, żadne partie polityczne" - podkreślił Celiński.

Reprezentant PPS Mirosław Nizielski powiedział, że dla Polskiej Partii Socjalistycznej najważniejsze są zapisy Konstytucji, które mówią o człowieku i równości wszystkich obywateli. W jego ocenie nie we wszystkich sprawach występuje równość. "W Konstytucji mamy zapisany model społecznej gospodarki rynkowej, ten model nie jest przestrzegany, mamy model neoliberalny, w którym bogaty może więcej, a biedny jest wielu praw pozbawiony" - tłumaczył Nizielski. "Musimy walczyć o przestrzeganie Konstytucji oraz o to, żeby była możliwość dochodzenia swoich praw" - dodał.

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że 25 maja, w rocznicę referendum konstytucyjnego, odbędzie się konferencja naukową, na którą SLD zaprosiło byłych szefów Komisji Konstytucyjnej - Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza i Marka Mazurkiewicza.

"Odniesiemy się merytorycznie co do tego, jak Konstytucja w Polsce jest przestrzegana i jeżeli trzeba coś w niej zmienić, to, w jakim kierunku, wszystkie środowiska poza podziałami powinny pójść" - podkreślił Czarzasty.

Przedstawiciele środowisk lewicowych poinformowali także, że złożyli w niedzielę kwiaty na grobach członków Komisji Konstytucyjnej w Koszalinie, Łodzi, Laskach, Wrocławiu i Warszawie.

2 kwietnia 1997 r. została uchwalona Konstytucja; 25 maja odbyło się referendum konstytucyjne, w którym za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących; 45,89 proc. było przeciw, frekwencja wyniosła 42,86 proc. 16 lipca konstytucję podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 r.