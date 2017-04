Stanisław Karczewski: Będziemy myśleć jak zmienić konstytucję

- Proponujemy zaakcentować okrągłą rocznicę uchwalenia obecnej konstytucji inaczej. Warto być może po raz pierwszy w taki sposób i w tym miejscu przypomnieć, że obecnie obowiązująca konstytucja nie była aktem bezalternatywnym - podkreślił Kuchciński. Jak dodał, uchwalona 20 lat temu konstytucja nie była także aktem, który spotkał się z bezdyskusyjnym poparciem Polaków. - Warto przypomnieć, że za dziełem ówczesnego Zgromadzenia Narodowego opowiedziała się niewiele ponad połowa obywateli Rzeczypospolitej biorącej wówczas udział w referendum. A przecież nie była to frekwencja znacząca - zauważył Kuchciński.

Marszałek Sejmu podkreślił, że na tle "niezbyt licznej, społecznej legitymacji ówczesnego parlamentu" pojawiały się różne projekty konstytucji: Porozumienia Centrum i innych organizacji.

- Dzisiaj mówimy o ważnym, pewnie najważniejszym obywatelskim projekcie Konstytucji RP przygotowanym przez osoby związane przeważnie z pozaparlamentarną opozycją -Solidarnością - zaznaczył marszałek Sejmu. Podkreślił, że pod obywatelskim projektem konstytucji zebrano wówczas w krótkim czasie 2 mln podpisów poparcia obywateli.

Marszałek Sejmu uważa, że wartko pochylić się nad zawartymi w tamtym projekcie obywatelskim propozycjami ustrojowymi i społecznymi, nad wizją narodowej wspólnoty i polskiego państwa. - Warto zastanowić się, co w tej wizji ma wartość trwałą, można by powiedzieć - politycznie ponadczasową, a dotąd konstytucyjnie niezrealizowaną, i godna takiej realizacji w przyszłości - powiedział Kuchciński.

- Konstytucja nie jest przecież kamieniem grobowym zamykającym dzieje i dyskusje nad ustawą zasadniczą, ale raczej jest kamieniem milowym na drodze narodu ku przyszłości, ku lepszemu bardziej sprawiedliwemu i solidarnemu państwu polskiemu - zaznaczył Marszałek Sejmu.

Konstytucja do zmiany?

- Będziemy myśleć nad tym, w jaki sposób zmieniać konstytucję, by była lepsza dla Polski i Polaków, dla naszej suwerenności - mówił z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas konferencji „Konstytucja Solidarności”.

Karczewski podkreślił, że konferencja w Senacie jest poświęcona "ważnemu aktowi, który tu, w Senacie znalazł schronienie". Przypominał, że prace nad przygotowywaniem tekstu obowiązującej konstytucją trwały w dużej mierze właśnie w Senacie. Podkreślił, że izba wyższa była wówczas miejscem "twórczej refleksji". Podczas konferencji, jak dodał, będzie m.in. mowa o projekcie konstytucji, który był alternatywą dla obecnie obowiązującego tekstu ustawy zasadniczej.

Obywatelski Projekt Konstytucji RP został przygotowany w 1994 r. przez Społeczną Komisję Konstytucyjną na zlecenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przy współpracy Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych. - Będziemy rozmawiać na pewno także o przyszłości konstytucji, o tym w jakim kierunku mają iść zmiany - podkreślił marszałek Senatu. - 20 lat to już wiek dojrzały; osiemnastka dwa lata temu skończona, więc ten czas na refleksję, na zadumę, jest - dodał.

- Będziemy myśleć nad tym, w jaki sposób zmieniać konstytucję, by konstytucja była lepsza dla Polski i Polaków, aby była lepsza dla naszej suwerenności, dla naszego państwa. Tak, aby nasze państwo było silne nie tylko wewnętrznie, ale również silne w swoim regionie, silne w Unii Europejskiej, silne również w Europie - zapowiedział Karczewski.

Kaczyński: Blokady w konstytucji

- Obowiązującą konstytucję można śmiało nazwać postkomunistyczną - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ocenił, że konstytucja zawiera "mnóstwo blokad", które uniemożliwiają odrzucenie "pewnych elementów" tego społecznego systemu.

- Z jednej strony - zawsze mówił o tym mój śp. brat - dobrze, że konstytucję uchwalono, bo to był jedyny moment, w którym było to możliwe. W żadnym kolejnym parlamencie takiej możliwości, realnie rzecz biorąc, nie było - zauważył Kaczyński. Ale - jak ocenił - to, że "konstytucja była już uchwalona w nowych okolicznościach, po tak zwanej transformacji ustrojowej, to jest jedna z niewielu jej zalet".

Według prezesa PiS "bliższa analiza" obowiązującej konstytucji wskazuje na to, że "można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną". - Zawiera ona w sobie bowiem wiele elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, a ten istniejący układ społeczny, był niczym innym, jak właśnie postkomunizmem w najczystszym tego słowa znaczeniu - podkreślił Kaczyński.

- Później, kiedy zorientowano się, że te zależności sięgają także i kierunku zachodniego, zaczęto używać - chociaż można oczywiście dyskutować, czy to ma uzasadnienie - także określenia "postkolonializm", ale wtedy takiego określenia nikt nie używał, wtedy mówiło się o postkomunizmie - powiedział prezes PiS.

W jego ocenie w konstytucji jest "mnóstwo blokad, które utrudniają, albo wręcz uniemożliwiają odrzucenie pewnych elementów tego społecznego systemu".