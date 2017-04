Prezydent Niemiec krytykuje populistów i mówi o praworządności w UE

Polityk, który objął urząd pod koniec marca wybrał Parlament Europejski jako drugi cel swojej zagranicznej wizyty, po Paryżu. Przemówienie wygłoszone przed europosłami w Strasburgu wykorzystał jako okazję do przypomnienia o trudnej i mrocznej historii Europy i swojego kraju, a także wskazania problemów, które stoją przed UE.

Steinmeier nie szczędził gorzkich słów pod adresem populistów, którzy suflują wyborcom proste rozwiązania w odpowiedzi na coraz bardziej skomplikowane problemy współczesnego świata. Nie wymieniając żadnego kraju ocenił, że nie tylko poza UE, ale też w jej centrum widać zwrot w kierunku autorytaryzmu.

- Ta nowa fascynacja reżimami autorytarnymi staje cię coraz bardziej powszechna nie tylko poza naszymi granicami wschodnimi, czy południowymi, ale także w centrum Europy. Populiści przedstawiają czarno-biały świat i zbijają kapitał polityczny na strachu - ocenił.

Zdaniem Steinmeiera należy się zdecydowanie sprzeciwić tym, którzy uważają, "że instytucje europejskie to strata czasu, a gotowość do kompromisu to słabość". Jak przekonywał naiwne, a wręcz nieodpowiedzialne jest wmawianie ludziom, że stawianie czoła takim zagrożeniom jak terroryzm, czy zmiany klimatu będzie możliwe przy zamkniętych granicach. - Nie można ludziom wmawiać, że w obecnym świecie jakikolwiek kraj bez UE będzie mógł bronić swoich interesów, że jego głos będzie słyszalny - podkreślił niemiecki socjaldemokrata.

Przekonywał, że Europa albo będzie ważnym graczem na arenie światowej, albo jej państwa "będą zabawką w rękach innych mocarstw". Wskazywał przy tym na Wielką Brytanię, która - w jego ocenie - decydując się na wyjście z UE zdecydowała się na największą w swojej historii utratę suwerenności.

Steinmeier podkreślał, że nie jest pewne, iż europejska integracja jest procesem nieodwracalnym. - Przyszłość Europy nie jest pewnikiem, nigdy nim nie była, a w dniu, gdy zapadła decyzja o Brexicie nie przekonaliśmy się o tym po raz pierwszy - powiedział. Apelował przy tym o pracę na rzecz integracji i przypominanie krytykom, że Europa przyniosła współpracę, wzrastający dobrobyt i 70 lat pokoju.

- W czasach kiedy nasilają się siły odśrodkowe, kiedy coraz głośniej wieszczy się upadek Europy, chcę stanąć po jej stronie jako obywatel. Jak wielu innych obywateli chcę powiedzieć bardzo głośno: chcę Europy. Jako prezydent Niemiec mogę powiedzieć, że większość Niemców też chce Europy, nie chce powrotu do naszej mrocznej przeszłości - zaznaczył Steinmeier.

W swoim przemówieniu poruszył też wątek roli Niemiec w UE. Przypominał, że niektórzy wzywają do tego, by jego kraj wziął na siebie więcej odpowiedzialności za przyszłość kontynentu, a inni z kolei przestrzegają przed dominacją Berlina.

- Siła Europy nie może się opierać na przywództwie jednego kraju, tylko na odpowiedzialności wszystkich. Oczywiście na Niemczech jako na jednym z największych i najludniejszych krajów spoczywa ogromna odpowiedzialność, ale także musimy sobie zdawać sprawę z ograniczeń naszych możliwości. Nie zapomnimy, że gdzieindziej w Europie ktoś może mieć rację, gdy się spieramy - oświadczył.

Jak podkreślił Niemcy chcą sprawiać, żeby Europa była zjednoczona, działała w sposób praworządny i równy z punktu widzenia wszystkich. - Wolność, demokracja, praworządność, prawa człowieka nie są niczyją zabawką. Artykuł 2 naszego traktatu wyraźnie o tym mówi. (...) Jeśli za tym się opowiadamy, jeśli chcemy być tą latarnią praworządności, nie możemy twierdzić, że jest nam wszystko jedno, kiedy tymi fundamentami ktoś chce w Europie wstrząsnąć - powiedział niemiecki polityk.

Jak dodał nie można milczeć, gdy społeczeństwu obywatelskiemu, czy społeczności naukowej, choćby w tej chwili w Budapeszcie "odbiera się możliwość swobodnego oddychania". W niedzielę tysiące osób, w tym studentów, profesorów i osób prywatnych, protestowało w Budapeszcie przeciwko planom rządu, które oznaczają ograniczenie działalności zagranicznych uczelni na Węgrzech, a nawet likwidację niektórych z nich.

Steinmeier podkreślał, że gdy przyszedł na świat w 1956 roku w całej Europie widoczne były rany wynikające z rozpętanej przez hitlerowskie Niemcy wojny. - Jeszcze głębsze rany widoczne były w sercach naszych sąsiadów, a jednak wyciągnęli oni do nas w geście pokoju ręce i dzięki temu w Rzymie przed 60 laty wspólnie położyli fundamenty pod nową Europę - wskazał prezydent Niemiec.

W swoim przemówieniu wspominał też prywatną wizytę jaką złożył w ubiegłym roku we Wrocławiu, mieście gdzie urodziła się jego matka. Jak mówił znał to miasto z jej opowieści o wojnie, o spustoszeniach, o ucieczce. - Nacjonalizm i jego konsekwencje, które położyły się cieniem na mojej młodości, ukształtowały obraz Wrocławia. W zeszłym roku przybyłem jednak do zupełnie innego miasta - miasta, które było europejską stolicą kultury, pełnym muzyki, ożywionych dyskusji, gdzie młodzi ludzie z Wilna, Wuppertalu i Werony wspólnie uczcili Europę - opowiadał.

Przykład ten podał, by zobrazować, że "marzenie o europejskiej przyszłości żyje". - To od nas zależy szanowni europosłowie, żeby to marzenie europejskie również było obecne wśród kolejnych pokoleń. To jest przesłanie, które przynoszę z mojej ojczyzny. Tak, chcemy zbudować lepszą Europę i chcemy być europejskimi Niemcami - zakończył Steinmeier przemówienie przyjęte długą owacją na stojąco.