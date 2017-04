Bochenek: Na dziś można wykluczyć jakąkolwiek rekonstrukcję rządu

Rzecznik rządu na uwagę, że PiS posiada większość parlamentarną, w związku z czym wniosek o wotum nieufności wobec rządu to "czysto polityczna gra" stwierdził, że PO najbardziej zależy dziś na politycznej awanturze.

- Myślę, że dzisiaj powinniśmy przede wszystkim rozmawiać konstruktywnie. Ze strony PO, jak się prześledzi całą tę dyskusję, która przez ostatnie miesiące ma miejsce w polskim parlamencie, bardzo rzadko padają jakiekolwiek konstruktywne propozycje co do tego, w którym kierunku należałoby pójść, co należałoby zrobić, aby Polakom żyło się lepiej, co poprawić - czegoś takiego nie ma - mówił Bochenek.

- Jest blokada, obstrukcja, nieustanna krytyka wszystkich programów - dodał.

Bochenek pytany o to, czy Beata Szydło weźmie udział w piątkowej debacie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec jej rządu odpowiedział, że na pewno premier pojawi się w Sejmie.

Dopytywany, czy Szydło zabierze głos w debacie odparł: "Zobaczymy".

- Zawsze działamy według dobrze przygotowanego planu, także również i wtedy będziemy przygotowani - podkreślił.

Rzecznik rządu pytany, czy można wykluczyć jakąkolwiek rekonstrukcję w rządu zaznaczył: "Na dzień dzisiejszy tak".

- Jeżeli będzie taka konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek zmian w rządzie, to pani premier na pewno się tutaj nie zawaha i podejmie tę decyzję - powiedział Bochenek.

- Pani premier jest w pełni świadoma tego, że odpowiada w całości za funkcjonowanie swojego gabinetu, swojego rządu, na czele którego stoi i na pewno będzie wyciągała wnioski i konsekwencje wobec tych osób, które nie będą realizowały programu Prawa i Sprawiedliwości, które nie będą skuteczne w tym, które nie będą realizowały celów, które zostały wyznaczone przez panią premier - dodał.