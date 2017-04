Magierowski: rutynowa korespondencja między BBN a MON

Marek Magierowski

Foto: Fotorzepa/Ryszard Waniek

To rutynowa korespondencja między BBN a kierownictwem MON - powiedział w środę dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski odnosząc się do informacji, że szef BBN Paweł Soloch zwrócił się do szefa MON Antoniego Macierewicza o wyjaśnienia dot. sytuacji w SKW.