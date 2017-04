Japonia: Abe i Trump zgodni w ocenie zagrożenia, jakie stanowi Korea Płn.

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Premier Abe zacytował wypowiedź Trumpa, który miał wskazać, że dla powstrzymania Korei Płn. możliwe jest zastosowanie "wszelkich dostępnych opcji, które są obecnie w zasięgu ręki".

Abe dodał też, że władze w Tokio z uwagą przyglądają się reakcji Pekinu na niedawne północnokoreańskie próby z pociskami balistycznymi.

Szczególne zainteresowanie władz w Tokio budzą rezultaty wizyty przywódcy Chin Xi Jinpinga w USA. Donald Trump i XI Jinping spotkają się, po raz pierwszy, w tym tygodniu na Florydzie. Prezydent USA w dniach 6-7 kwietnia będzie gościł chińskiego przywódcę w swojej prywatnej rezydencji w Mar-a-Lago.

- Tak, będziemy rozmawiać o Korei Północnej - powiedział Trump w wywiadzie, który ukazał się w niedzielę na stronach internetowych dziennika "Financial Times". - Chiny mają ogromny wpływ na Koreę Północną. I Chiny albo zdecydują się nam pomóc albo nie - podkreślił amerykański prezydent. - Jeśli jednak Chiny nie rozwiążą problemu Korei Północnej, my to zrobimy - dodał Trump, nie precyzując jednak, o jakie działania USA może chodzić.

Mimo rezolucji ONZ i międzynarodowych sankcji Korea Północna kontynuuje swój program jądrowy, a także próby rakietowe. Już pięciokrotnie, w 2006, 2009, 2013, a także w styczniu i we wrześniu 2016 roku, Pjongjang dokonał prób z bronią atomową. Ostatnia z tych prób miała największą siłę wybuchu, wynoszącą 10 kiloton. Według amerykańskich ekspertów reżim w Pjongjangu przygotowuje kolejną próbę atomową.