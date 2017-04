Putin w makijażu zakazany w Rosji

Grafika stała się popularna w Rosji w 2013 roku, po wprowadzeniu ustawy całkowicie zakazującej propagandy homoseksualnej. Politycy tłumaczyli, że ustawa ma chronić obywateli, przede wszystkim dzieci i młodzież, przed wpływem ideologii odrzucających tradycyjne wartości rodzinne.

Zdjęcie z umalowanym prezydentem Rosji znalazło się na liście 4076 materiałów ekstremistycznych. Na liście zakazanych materiałów znalazły się również takie, które propagują ideologię nazistowską, rasistowską czy wspierającą dżihadystycznych terrorystów.

A Russian court has banned an image suggesting Putin is gay & sentenced the culprit to compulsory psychiatric care. https://t.co/rUlOO5r6lp pic.twitter.com/hbkDHcndY5