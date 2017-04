RZECZoPOLITYCE: Barbara Nowacka, Michał Wójcik, Kapsyda Kobro-Okłowicz

Z Barbarą Nowacką porozmawiamy o siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej, zaostrzeniu przepisów aborcyjnych i korzystnych sondażach dla lewicy.

Michał Wójcik opowie o zmianach w sądownictwie, powołaniu metropolii śląskiej, rekonstrukcji rządu PiS oraz ochronie praw dzieci w postępowaniach transgranicznych.

Z kolei z Kapsydą Kobro-Okłowicz, współautorką książki o ks. Kaczkowskim ("Ks. Kaczkowski w opowieściach rodziny i przyjaciół. Czekam na was, ale się nie spieszcie") porozmawiamy o tym, co dała jej znajomość z ks. Kaczkowskim oraz co bohater książki po sobie zostawił.