Alaksandr Łukaszenka o spotkaniu z Władimirem Putinem

- Idziemy na to spotkanie i jednocześnie dochodzi do zamachu terrorystycznego. I wszystkie te problemy, którymi żyliśmy przez kilka miesięcy przed tymi rozmowami, odeszły na dalszy plan. Zrozumieliśmy, co jest prawdziwą wartością w życiu. Czym są kłótnie o ropę, gaz i inne rzeczy, kiedy nieoczekiwanie pod twoim nosem dochodzi do zamachu terrorystycznego i giną ludzie, których powinniśmy chronić? – mówił Alaksandr Łukaszenka, komentując poniedziałkowe spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Petersburgu. Fragmenty wywiadu udzielonego międzynarodowej telewizji Mir, nadającej na terenie byłego ZSRR, publikuje w czwartek służba prasowa białoruskiego prezydenta.

- Wiecie, że było wiele rozbieżności, problemów w relacjach Białorusi i Rosji w pewnych dziedzinach – mówił Łukaszenka. Podkreślił jednak, że w związku z zamachem "na pierwszy plan wysunęły się kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obrony, chociaż i tak miały być jednym z głównych tematów".

Po poniedziałkowych negocjacjach prezydentów i delegacji rządowych w Petersburgu strony ogłosiły "zażegnanie wszystkich sporów", a w szczególności rozstrzygnięcie kryzysu gazowo-naftowego, zaostrzającego się od początku ubiegłego roku. Mińsk mówi o możliwości refinansowania przez Moskwę białoruskiego długu, powstałego – jak przekonują Rosjanie – w efekcie niedopłaty należności za gaz, i oczekuje od 13 kwietnia wznowienia w pełnym zakresie ograniczonych z powodu sporu dostaw rosyjskiej ropy.

Rosyjski wicepremier Arkadij Dworkowicz podkreślił jednak, że warunkiem przywrócenia pełnych dostaw jest spłacenie długu, który, zdaniem Moskwy, wynosi ok. 720 mln dolarów. Rosja ma również udzielić Białorusi zniżki na gaz, o której wielkości, jak powiedział Dworkowicz, "poinformuje w najbliższych dniach". Wcześniej Białoruś twierdziła, że kwoty 720 mln dolarów "nie uznaje za dług", i domagała się od Moskwy trwałego obniżenia ceny za surowiec.

Według komunikatu służby prasowej Łukaszenki w czasie "otwartej rozmowy" z dziennikarzami telewizji Mir białoruski prezydent mówił o procesach integracyjnych na przestrzeni poradzieckiej, a także wyczerpująco zrelacjonował stan relacji dwustronnych między Mińskiem i Moskwą, m.in. dotyczących współpracy gospodarczej i wspólnych manewrów wojskowych Zapad-2017, które mają się odbyć na terytorium Białorusi we wrześniu tego roku.

Łukaszenka odpowiedział także na pytania dotyczące "zapewnienia bezpieczeństwa w regionie i walki z terroryzmem na świecie".