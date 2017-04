Obywatele Holandii nie mogą wyjechać z Turcji

Według rzeczniczki, niektórzy z tych Holendrów są powiązani z ruchem żyjącego w USA kaznodziei Fethullaha Gulena, którego władze w Ankarze oskarżają o inspirowanie próby zamachu stanu, do której doszło w Turcji w lipcu ubiegłego roku.

Po udaremnieniu próby puczu tureckie władze przystąpiły do czystek na niespotykaną dotąd skalę w urzędach, wymiarze sprawiedliwości, wojsku, policji, oświacie i mediach. Według oficjalnych danych aresztowano ponad 43 tys. osób, a ponad 100 tys. straciło pracę lub zostało zawieszonych w obowiązkach.

Według telewizji NOS Turcji nie może opuścić ok. 100 obywateli holenderskich. Większość z nich przybyła do tego kraju na urlopy lub w odwiedziny do rodzin. Rzeczniczka MSZ zastrzegła, że trudno na razie o dokładną liczbę, ponieważ ministerstwo wie tylko o tych, którzy wystąpili o pomoc konsularną. W materiale NOS zaakcentowano, że wszyscy Holendrzy, którym uniemożliwia się opuszczenie Turcji, publicznie krytykowali tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. - Powody, dla których zostali zatrzymani, są bardzo różne, ale wygląda na to, że niektórzy z nich mogą być powiązani z ruchem Gulena - powiedziała rzeczniczka, dodając, że wszyscy ci, o których wie ministerstwo, mają podwójne obywatelstwo holenderskie i tureckie.

16 kwietnia Turcy mają odpowiedzieć w referendum, czy popierają zmiany w tureckiej konstytucji wprowadzające system prezydencki. Władze w Ankarze twierdzą, że system prezydencki jest konieczny do zapewnienia stabilności państwa wobec takich wyzwań jak niepewna sytuacja bezpieczeństwa, spowolnienie gospodarcze i trwający konflikt zbrojny w sąsiedniej Syrii, w który zaangażowane są wojska tureckie. Głosy tureckiej diaspory w Europie Zachodniej mogą odegrać ważną rolę w referendum.

Zamysł wzmocnienia politycznej pozycji prezydenta Erdogana niepokoi jego przeciwników, którzy oskarżają go o autorytaryzm, zwłaszcza od czasu czystek po udaremnionej próbie puczu.

Holenderskie MSZ wydało oświadczenie, w którym zapewniono o gotowości przyjścia z pomocą tym, którzy się o to zwrócą. Podkreślono, że władze tureckie zostały poinformowane o tej sytuacji. "Wydaje się, że obywatele innych krajów mają podobne problemy w Turcji" - dodano w oświadczeniu.

Agencja AP odnotowuje, że problemy z opuszczeniem Turcji mają też obywatele tureckiego pochodzenia z innych krajów europejskich, w tym z Austrii i Szwajcarii.