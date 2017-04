Barbara Nowacka: Macierewicz to jeden z największych cyników

Postawienie Rosji w stan oskarżenia? taki jest cel PiS? - pytała Barbara Nowacka pytana o decyzję prokuratury oskarżenia rosyjskich kontrolerów. Wspomniała, że PiS mimo obietnic nie sprowadził dotąd wraku prezydenckiego tupolewa.

Nowacka przyznała, że przeanalizowała wniosek prokuratora Pasionka i doszła do wniosku, że powinien on zgłębić zasady logiki. - Prawdę o katastrofie poznaliśmy w dużej części już dawno temu: Bałagan, presja na pokładzie, zła organizacja wyjazdu, złe warunki pogodowe - to są podstawowe przyczyny katastrof, które już znamy, a obecne śledztwo to tylko gra polityczna..

Nowacka uważa, że temat mógłby być zamknięty już dawno, gdyby PO prowadziła rzetelną kampanię informacyjną. - Czasem wystarczyło zrobić krok wstecz, ale też przyznać, że nie do końca panuje się nad swoimi resortami - mówiła Nowacka. Obarczyła odpowiedzialnością wszystkie pozostałe rządy o to, ze nie zakupiono samolotów dla VIP-ów.

- I Kaczyński, i Tusk rozgrywali katastrofę w kontekście korzyści dla swoich partii - mówiła Barbara Nowacka. Dodała, że comiesięczne wiece są poświęcone nie pamięci ofiar katastrofy, ale szczuciu na siebie nawzajem stron konfliktu. PO tak samo jak PiS budowało podziały, wypuszczając "newsy w okolicach 10 kwietnia - uważa Nowacka.

- Antoni Macierewicz to jeden z największych cyników, wykorzystuje cierpienie również osób z nim współpracujących do budowania siebie, swojego otoczenia, do wzmacniania PiS. Chyba sam widzi, jak często sobie przeczy i w jakie pułapki intelektualne wpycha ludzi myślących - mówiła Barbara Nowacka.

- Rozumiem ból Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ostatnimi czasy ten ból zastąpiła wściekłość. Zamiast odgraniczyć sferę prywatną i sferę polityki, miesza jedno z drugim i prowadzi politykę rewanżu za różne swoje niepowodzenia polityczne, uważając do tego również swojego brata. Lech Kaczyński zawsze mówił, że należy chronić TK, Jarosław Kaczyński pamięć swojego brata nawet w tym aspekcie próbuje zniszczyć - mówiła Nowacka.

- Przymus pamięci nie prowadzi do niczego dobrego i święto państwowe tego dnia pewnie skończyłoby się masowym grillem - powiedziała Nowacka komentując pomysł o ustanowieniu święta państwowego 10 kwietnia.

Nowacka stwierdziła, że dobrym miejscem na lokalizację pomnika ofiar katastrofy jest Krakowskie Przedmieście, a pomysł "pomnika światła" był jej zdaniem bardzo odpowiedni. -

Zakaz kontrmiesięcznic Nowacka skrytykowała: - To kwestia wolności. Skoro Jarosław Kaczyński ma prawo co miesiąc demonstrować swój ból, jego przeciwnicy mają prawo pokazać, że są temu przeciwni. Katastrofa smoleńska była dramatem, który jednak potrafił pięknie Polaków połączyć. Ale potem przyszły partie polityczne i wspólnotę skutecznie zniszczyły - mówiła Barbara Nowacka.

- Robert Biedroń powinien zostać prezydentem. Może wtedy przestalibyśmy si wstydzić. Andrzej Duda albo klęczy, albo jeździ na nartach. Prezydent, który musi pisać listy do ministra pokazuje, że nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Chciałabym, żeby Polska miała dobrego prezydenta. A Biedroń takim by był - twierdzi Nowacka. - Polki i Polacy są gotowi na taką dobrą, proeuropejską zmianę.

- Gdybym była dziś w Sejmie, zagłosowałabym za wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło - stwierdziła krótko Nowacka.