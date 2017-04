Wybory parlamentarne w Gambii: Wygrana pogromców tyrana

Zjednoczona Partia Demokratyczna (UDP), kierowana przez gambijskiego weterana dysydenta, 71-letniego Ousainou Darboe, okazała się zdecydowaną zwyciężczynią czwartkowych wyborów parlamentarnych w Gambii. W nowym, 53-osobowym parlamencie będzie mieć 31 posłów, co umożliwi jej samodzielne rządy bez oglądania się na inne partie. Także na te, z którymi jesienią zeszłego roku zawiązała sojusz, żeby w grudniowych wyborach prezydenckich wystawić Adamę Barrowa jako wspólnego kandydata do walki z dyktatorem Jammehem. Niespodziewanie dla wszystkich, a zwłaszcza dla samego Jammeha, Barrow pokonał go wyborach. Dyktator najpierw pogodził się z przegraną. Szybko jednak zmienił zdanie i zażądał przeprowadzenia wyborów od nowa. Dopiero 21 stycznia, gdy wojska z sąsiednich krajów zachodniej Afryki stanęły na granicy Gambii, by dokonać zbrojnej inwazji i pozbyć się uzurpatora, Jammeh złożył prezydencki urząd i wyjechał z kraju na wygnanie do Gwinei Równikowej.

Barrow należał do UDP, ale po zaprzysiężeniu na prezydenta wystąpił z niej, by dowieść rodakom swojej bezstronności. Po zwycięstwie Barrowa rozpadła się też opozycyjna koalicja, która wyniosła go do władzy. W czwartkowych wyborach osiem partii, dawnych koalicjantek, walczyło o głosy osobno. Poza nimi startowały także dwie opozycyjne partie, w tym Sojusz na rzecz Reorientacji Politycznej i Odbudowy (APRC), partia utworzona przez Jammeha i sprawująca władzę za jego rządów. W czwartek poniosła klęskę i udało się jej zdobyć tylko 5 mandatów (w poprzednim parlamencie miała ponad 40 posłów).

Pierwsze od obalenia dyktatora wybory cechowała wyjątkowo niska frekwencja, najniższa w historii tego niepodległego od 1965 r. i zamieszkanego przez 2 mln muzułmanów kraju. Jednym z jej powodów stało się rozczarowanie Gambijczyków niedawnymi dysydentami, którzy po obaleniu dyktatora okazali się w ogromnej większości zwyczajnymi politykami, pazernymi na władzę i przywileje. W czwartkowych wyborach Gambijczycy głosowali także według kryterium etnicznego. Zjednoczeni Demokraci zdobyli głównie głosy Mandingów, stanowiących prawie połowę ludności kraju. Na partię dawnego dyktatora głosowali jego rodacy z ludu Diola (10 proc. ludności), Gambijski Kongres Demokratyczny (4 posłów) wybierali Wolofowie i Fulani (razem stanowiący ok. 30 proc. ludności Gambii).

Od wyników czwartkowych wyborów zależały dalsze losy prezydentury Barrowa. Gdyby wspierającym go partiom nie udało się zdobyć większości w parlamencie, miałby skrępowane ręce, a reformy, mające towarzyszyć transformacji od tyranii do demokracji napotykałyby wiele przeszkód. Zdecydowana wygrana jego dawnych towarzyszy partyjnych, Zjednoczonych Demokratów, też może oznaczać dla Barrowa kłopoty. Przywódca rządzącej partii Darboe sam nigdy nie ukrywał prezydenckich ambicji i gdyby nie fakt, że jesienią zeszłego roku przebywał w więzieniu, nie pozwoliłby, aby ktokolwiek inny, zwłaszcza polityczny nowicjusz Barrow, był kandydatem Zjednoczonych Demokratów w wyborach prezydenckich. Jako szef rządzącej partii, mającej większość w parlamencie, sam może spróbować ubezwłasnowolnić Barrowa i rządzić Gambią "z tylnego fotela".