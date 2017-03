Tillerson apeluje do państw NATO o większe wydatki obronne i walkę z IS

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Tillerson po raz pierwszy uczestniczy w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W swoim wystąpieniu w trakcie obrad zapewnił on o poparciu nowej administracji prezydenckiej w USA dla NATO.

- Zaangażowanie USA w NATO jest silne, a Sojusz pozostaje fundamentem bezpieczeństwa transatlantyckiego - powiedział Tillerson w wystąpieniu, którego treść udostępniono dziennikarzom. - Nasze więzi mają kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom dla bezpieczeństwa, przed którymi stoją nasze kraje i wspólnota międzynarodowa w coraz bardziej niestabilnym świecie. Na czele listy jest pokonanie IS, które zagraża wszystkim krajom członkowskim i naszym partnerom - powiedział Tillerson.

Dodał, że zadaniem NATO jest także przeciwstawienie się "rosyjskiej agitacji i rosyjskiej agresji".

Szef amerykańskiej dyplomacji zaznaczył, że Stany Zjednoczone chcą zapewnić, by NATO miało zdolności dla zbiorowej obrony. - Dotrzymamy porozumień, które zawarliśmy, by bronić naszych sojuszników. To nie są tylko puste słowa. Jutro (w sobotę) amerykański batalion zostanie rozmieszczony w Polsce w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności NATO - powiedział Tillerson.

Powtórzył jednocześnie stanowisko administracji prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone nie powinny nadal ponosić nieproporcjonalnie wysokich wydatków na wspólną obronę NATO i pozostali członkowie Sojuszu powinni zwiększyć swoje wydatki obronne, aby wypełnić zobowiązania w tej dziedzinie przyjęte na szczycie w Walii w 2014 roku. Kraje NATO zadeklarowały wówczas, że w ciągu dekady zwiększą nakłady na obronę do 2 proc. PKB.

- Od tego zależy zdolność Sojuszu do zapewnienia bezpieczeństwa wspólnoty transatlantyckiej - powiedział Tillerson.

Jak dodał, celem majowego szczytu NATO w Brukseli powinno być zobowiązanie przywódców, że do końca 2017 roku wszyscy członkowie Sojuszu albo spełnią obietnice dotyczące wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB, albo przyjmą plany, w których w jasny sposób wyznaczą ścieżkę osiągnięcia tego celu, ze zobowiązaniami na każdy rok.

Zdaniem Tillersona NATO musi też w większym stopniu zaangażować się w walkę z terroryzmem, zwłaszcza z IS, także w cyberprzestrzeni. - Ponieważ IS w coraz większym stopniu wykorzystuje internet jako narzędzie rekrutacji i propagandy, musimy rozważyć, jak możemy zakłócić i agresywnie walczyć z ich działalnością online - powiedział.

Zastrzegł, że USA nie uważają, iż NATO ma mieć zawsze wiodącą rolę w walce z terroryzmem, bo to zadanie rządów, międzynarodowej koalicji przeciw IS, a także Unii Europejskiej. - Ale NATO musi zapewnić wartość dodaną, tam gdzie to możliwe, oraz większe wsparcie. Bezpieczeństwo naszych obywateli tego wymaga - podkreślił amerykański sekretarz stanu.