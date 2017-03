Uniwersytet finansowany przez George'a Sorosa odrzuca oskarżenia Viktora Orbana

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Węgry: Co dalej z uczelnią finansowaną przez George'a Sorosa?

Orban powiedział wcześniej w Radiu Kossuth, że nawet miliarder nie może stać na Węgrzech ponad prawem i musi przestrzegać przepisów. - Oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, kto się go dopuszcza – oświadczył dodając, że "uniwersytet Sorosa" sam przyznał, że nie prowadzi kształcenia za granicą, "co jest niezgodne z węgierskimi przepisami".

W przesłanym agencji prasowej MTI oświadczeniu CEU podkreślił, że wbrew słowom premiera nie obowiązuje obecnie na Węgrzech ustawa, która wymagałaby od uczelni prowadzenia działalności edukacyjnej także w kraju pochodzenia jako warunku wydawania dyplomów na Węgrzech.

Uczelnia podkreśliła, że CEU jest akredytowany i uprawniony do wydawania dyplomów węgierskich i amerykańskich, a od 25 lat jest częścią węgierskiego szkolnictwa wyższego przestrzegając węgierskiego prawa. "Każda zaprzeczająca temu wypowiedź jest fałszywa" – podkreśliła uczelnia.

"Wbrew wypowiedzi premiera nasz uniwersytet jest oficjalnie zarejestrowany, a nazwa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) jest znana na całym świecie" – napisał CEU.

Rząd węgierski złożył w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który zakłada m.in., że wydająca dyplomy zagraniczna placówka szkolnictwa wyższego będzie mogła działać na Węgrzech, jeśli będzie dysponować międzypaństwową umową o wspieraniu jej pracy. Innym wymogiem byłoby posiadanie przez nią kampusu i prowadzenie kształcenia także w kraju pochodzenia. Przeciwko projektowi zaprotestowało CEU i zaniepokojenie nim wyraziły Stany Zjednoczone.

Orban oświadczył w piątek, że przyszłość CEU zależy od uzgodnień między rządami USA i Węgier. Jak dodał, przeprowadzona kontrola wykazała, iż "niektóre uniwersytety działają niezgodnie z przepisami, w tym także uniwersytet Sorosa". Podkreślił m.in., że jeśli jakaś placówka prowadzi kształcenie na Węgrzech, nie uważając się za uniwersytet węgierski, tylko zagraniczny, to trzeba zawrzeć umowę międzypaństwową, której w tej chwili nie ma.

Soros jest od dłuższego czasu ostro krytykowany przez władze węgierskie. Orban oświadczył w lutym, że w coraz większej liczbie państw, "także u nas, w dodatku przed wyborami (parlamentarnymi) w 2018 roku, problemem jest to, że potajemnie próbuje się wpłynąć za pomocą zagranicznych pieniędzy na politykę węgierską". Wspomniał w tym kontekście o "rozciągającym się ponad granicami imperium George'a Sorosa". Orban zarzuca Sorosowi także m.in. podsycanie fali imigracji do Europy.