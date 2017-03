Rosja: Okręty podwodne pływają jak za czasów ZSRR

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- To znakomity wskaźnik - powiedział admirał, zauważając, że chodzi o poziom, jaki marynarka wojenna osiągała w czasach zimnej wojny.

Koroliow wypowiadał się na ten temat podczas wodowania okrętu podwodnego o napędzie atomowym Kazań projektu Jasień-M.

Uroczystość odbyła się w Siewierodwińsku w obwodzie archangielskim. Brał w niej udział wicepremier Dmitrij Rogozin, odpowiadający za sektor przemysłu obronnego Rosji.

Kazań ma zostać przekazany marynarce wojennej Rosji w przyszłym roku; wejdzie w skład Floty Północnej. To drugi okręt tej serii. Pierwszy - Siewierodwińsk - też zasilił Flotę Północną.



Koroliow podkreślił, że Rosja tworzy obecnie grupę atomowych okrętów podwodnych, "które będą prowadzić zadania we wszelkich częściach wszechoceanu i zapewniać bezpieczeństwo" kraju.



Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony w Rosji do 2023 roku powstać ma łącznie siedem jednostek projektu Jasień-M (w kodzie NATO: Graney) - uderzeniowych podwodnych okrętów atomowych czwartej generacji. Obecnie wciąż trwa budowa, na różnych etapach, okrętów Nowosybirsk, Krasnojarsk, Archangielsk i Perm.

