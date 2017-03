Michał Kamiński: Już tylko Unia Europejska ogranicza władzę Jarosława Kaczyńskiego

- Jeżeli mielibyśmy się zastanowić i zakładać, że jest jakaś logika w tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to na końcu tej logiki jest wyjście z Unii Europejskiej - mówił Kamiński. - Co jest instytucją, która jednak na dzisiaj jest wielką barierą przeciwko przekroczeniu pewnych norm w Polsce? Jest nią właśnie Unia Europejska - wyjaśniał polityk. Zauważył, że Trybunał Konstytucyjny czy media, czyli "instytucje, które ograniczają jego władzę", PiS już przejął.

Kamiński krytycznie ocenia zwłaszcza Antoniego Macierewicza. - Jeżeli pan mówi, że to jest taki sam minister obrony narodowej jak inni, to który inny minister obrony narodowej szuka broni elektromagnetycznej? Który inny minister obrony narodowej wozi pomniki Chrystusa Króla w asyście po całym kraju? - pytał prowadzącego program Konrada Piaseckiego. - Ja nie znam takiego - dodał.

- Jeżeli poszukiwanie broni elektromagnetycznej za nasze pieniądze przez ministra obrony narodowej to jest tylko ekstrawagancja, a nie coś więcej, to gratuluję - powiedział poseł, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział w wywiadzie w RMF FM, że Macierewicz "ma w sobie wiele takich cech, które mają ludzie bardzo silni, pewnej ekstrawagancji".

- On mówi cały czas trochę jak mówił kiedyś pewien wybitny Gruzin, który stał na czele Związku Radzieckiego, Iosif Dżugaszwili, pseudonim Stalin, że wraz z sukcesami socjalizmu zaostrza się walka klasowa - mówił o prezesie PiS Kamiński. - I nam to partia rządowa cały czas mówi: z jednej strony mamy wielkie sukcesy, ale opór tych łotrów, czy łajdaków - jak to powiedział pan prezes o swoich współobywatelach - obywatele gorszego sortu, łotrzy, konfidenci gestapo, to kto to mówił? Jarosław Kaczyński - wyjaśniał.

