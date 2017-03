Marek Magierowski: Musiałby nastąpić kataklizm, żeby Schetyna został premierem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Platforma Obywatelska zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, wskazując jako kandydata na premiera lidera partii Grzegorza Schetynę. Wniosek ma trafić do Sejmu.

W TVP Info Marek Magierowski pytany był, jak zareagowałby prezydent, gdyby konstruktywne wotum nieufności zostało uchwalone, przeszło.

- Nie przejdzie, dlatego że wskazuje na to arytmetyka sejmowa. Musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, żeby Grzegorz Schetyna został nowym premierem - ocenił Magierowski.

- Dla Grzegorza Schetyny to była prosta kalkulacja - przegrać w tym głosowaniu, ale jednak poprawić swoją pozycję jako lidera całej opozycji - dodał szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

- Wydaje mi się, że przede wszystkim Polacy nie bardzo sobie życzą, żeby akurat dziś, teraz nastąpiła zmiana na stanowisku premiera, czy zmiana całego rządu. Myślę, że są zadowoleni z rządów Beaty Szydło. Wystarczy popatrzeć na różne wskaźniki dotyczące chociażby wzrostu gospodarczego, spadającego bezrobocia, rosnącej konsumpcji, co jest niewątpliwie związane m.in. z programem 500 plus" - podkreślił Magierowski."Nie przejdzie, dlatego że wskazuje na to arytmetyka sejmowa. Musiałby się wydarzyć jakiś kataklizm, żeby Grzegorz Schetyna został nowym premierem - ocenił Magierowski.

- Dla Grzegorza Schetyny to była prosta kalkulacja - przegrać w tym głosowaniu, ale jednak poprawić swoją pozycję jako lidera całej opozycji - dodał szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta.

- Wydaje mi się, że przede wszystkim Polacy nie bardzo sobie życzą, żeby akurat dziś, teraz nastąpiła zmiana na stanowisku premiera, czy zmiana całego rządu. Myślę, że są zadowoleni z rządów Beaty Szydło. Wystarczy popatrzeć na różne wskaźniki dotyczące chociażby wzrostu gospodarczego, spadającego bezrobocia, rosnącej konsumpcji, co jest niewątpliwie związane m.in. z programem 500 plus - podkreślił Magierowski.