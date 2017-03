"Lidove Noviny": ukraińscy pracownicy wjeżdżają do Czech przez Polskę

Jak wyjaśnia agencja CTK, czeskie firmy pilnie potrzebują siły roboczej ze Wschodu, a ta "półlegalna", według "Lidovych Novin", droga przez polskie terytorium jest jedyną możliwością na szybkie pozyskanie takich pracowników.

"Lidove Noviny" przypominają sprawę firmy zarządzającej sklepem internetowym Rohlik.cz, w której policja ostatnio zatrzymała 85 Ukraińców, wysłanych do Czech przez polską agencję pracy. To tylko jeden z wielu przypadków, z których część nie jest brana pod uwagę przy tworzeniu oficjalnych statystyk - pisze CTK.

Według szacunków specjalistów oraz Czeskiej Izby Handlowej, w ten sposób do Czech mogą wjeżdżać tysiące cudzoziemców. - Firmom doskwiera bolesny brak ludzi i jeśli państwo nie ułatwi zatrudniania cudzoziemców, podobne przypadki mogą się powtarzać - twierdzi rzecznik Czeskiej Izby Handlowej Miroslav Diro.

Według "LN" taki proces wysyłania pracowników jest ryzykowny; legalnie mogą być oni oddelegowani z Polski do pracy w innym państwie UE, jedynie gdy dana firma ma wyraźne kontakty w takim kraju oraz gdy jest tam zadanie do wykonania dla jej pracowników. Jednak wielu Ukraińców udaje się do Czech na podstawie polskiego kontraktu, mimo że wcześniej nie pracowali w Polsce. Dlatego czeskie firmy ryzykują, że tacy pracownicy mogą zostać wydaleni z kraju, gdy dotrą do nich służby imigracyjne.

Gazeta podkreśla, że proces legalnego sprowadzania ukraińskich pracowników do Republiki Czeskiej jest skomplikowany. W odróżnieniu od Polski, gdzie, jak piszą "LN", wizy pracownicze można uzyskać nawet w ciągu tygodnia, czeskie władze przetwarzają podobne wnioski przez okres do sześciu miesięcy.

Ukrainiec chcący pracować w Czechach może sam aplikować o kartę pracownika, łączącą pozwolenia na pobyt i pracę, lub liczyć na to, że to czeska firma w ramach uruchomionego latem zeszłego roku specjalnego programu wystąpi o taką kartę dla pracownika, bez konieczności jego rejestracji w systemie wizowym. Mimo takiego ułatwienia cały proces nadal trwa kilka miesięcy.

Z kolei w Polsce Ukraińcy, podobnie jak pracownicy z Rosji, Mołdawii, Armenii, Białorusi czy Gruzji, podlegają łagodniejszym procedurom legalizacji pracy. W celu zatrudnienia pracownika z Ukrainy firma składa w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kiedy zostanie ono zarejestrowane, co czasami trwa zaledwie jeden dzień, pracodawca odbiera dokument i może legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Na podstawie tego dokumentu Ukrainiec może ubiegać się o wizę roboczą, która pozwala na pracę w Polsce. Łączny okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekroczyć sześciu miesięcy (180 dni) w ciągu roku. Później ukraiński pracownik musi ubiegać się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub o zwykłe zezwolenie na pracę.

Według oficjalnych danych z końca 2016 roku ok. 81,2 tys. Ukraińców ma pozwolenie na stały pobyt w Czechach, a kolejne 29 tys. dysponuje tymczasowym prawem pobytu w tym kraju. Jednocześnie pracodawcy obecnie mają do obsadzenia ok. 140 tys. wolnych miejsc pracy; szukają głównie wykwalifikowanych pracowników fizycznych, kierowców, magazynierów i piekarzy.