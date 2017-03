Tillerson ominie spotkanie NATO. W kwietniu uda się do Rosji

Foto: AFP

Szef dyplomacji USA Rex Tillerson planuje pominąć kwietniowe spotkanie szefów MSZ państw NATO, by uczestniczyć w wizycie w USA prezydenta Chin Xi Jinpinga; później w kwietniu uda się do Rosji - podał we wtorek Reuters, powołując się na źródła we władzach USA.