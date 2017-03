Kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Nieudana

Jak podkreślił Dave Benham z USPACOM próba nie przedstawiała sobą żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa USA i sojuszników.

Informację o próbie wystrzelenia pocisków podały źródła rządowe w Japonii. W ocenie Tokio, Korea Płn. dokonała w środę rano kolejnej próby wystrzelenia rakiet ze swego wschodniego wybrzeża. "Nie mamy danych pozwalających stwierdzić, że pociski były skierowane przeciw Japonii" – podkreślił rzecznik gabinetu.

O próbie wystrzelenia rakiet poinformowały także źródła w Seulu. Rzecznik Połączonych Sztabów Korei Południowej twierdzi, że pociski zostały wyniesione z poligonu w pobliżu miasta Wonsan na wschodnim wybrzeżu. Informację tę podała południowokoreańska agencja Yonhap.

Zdaniem komentatorów, nowa próba z pociskami balistycznymi jest reakcją na wspólne manewry armii południowokoreańskiej i sił zbrojnych USA, które są obecne w Korei Płd. w sile 28,5 tys. żołnierzy. Doroczne ćwiczenia wojskowe USA i Korei Południowej "Foal Eagle" rozpoczęły się 1 marca. Będą trwały do 24 kwietnia.

To kolejna próba z pociskami w odstępie kilkunastu dni. 6 marca Korea Północna wystrzeliła cztery pociski balistyczne, które po przebyciu około 1000 km spadły do morza w wyłącznej strefie ekonomicznej Japonii, ok. 300 km od wybrzeża prefektury Akita.

Dzień później USA rozpoczęły przerzucanie do Korei Południowej pierwszych elementów systemu obrony przeciwrakietowej THAAD, przeznaczonego do niszczenia głowic pocisków balistycznych w ostatniej fazie lotu. Według Seulu i Waszyngtonu system ten jest konieczny do obrony przed pociskami balistycznymi Korei Północnej. Waszyngton podkreśla, że rozmieszczanie systemu antyrakietowego to efekt prowokacji ze strony Pjongjangu.

W lutym br. Korea Płn. wystrzeliła pociski średniego zasięgu typu Musudan (BM25), które pokonały odległość ok. 500 km. W państwowych środkach masowego przekazu Korei Płn. podawano wówczas, że kraj ten jest w stanie instalować głowice nuklearne na strategicznych pociskach balistycznych.

