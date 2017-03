BBN: spotkanie prezydenta z szefem MON - w piątek 31 marca

Premier Beata Szydło: Listy prezydenta do szefa MON to troska o sytuację w armii

"22 marca br. szef BBN minister Paweł Soloch w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy zaprosił na spotkanie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza wraz z przedstawicielami kierownictwa ministerstwa, w tym szefem Sztabu Generalnego WP, i dowódcami Rodzajów Sił Zbrojnych" - poinformowało BBN.

Spotkanie odbędzie się 31 marca w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Skierowanie przez BBN zaproszenia do ministra obrony zapowiedział we wtorek dyrektor prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski. Powiedział on wówczas, że prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami szefa MON na listy, które skierował do niego prezydent, i nosi się z zamiarem kontynuowania korespondencji.

W ubiegły czwartek prezydent wysłał do Macierewicza dwa listy. W pierwszym napisał, że wątpliwości budzi utrzymujący sie od dłuższego czasu brak obsady stanowisk attache obrony w kluczowych państwach NATO - USA i Wielkiej Brytanii, a także m.in. w Szwecji, Bułgarii, a nawet na Ukrainie; prezydent napisał, że oczekuje od ministra niezwłocznego podjęcia stosownych działań w celu rozwiązania tej sytuacji.

W drugim liście Duda pisał, że oczekuje wyczerpującej informacji na temat stopnia zaawansowania prac nad utworzeniem Wielonarodowego Dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu, które ma koordynować działania batalionach grup bojowych NATO w naszej części Europy.

W poniedziałek szef MON odpisał, że we wszystkich wskazanych przez prezydenta miejscach kandydaci na attache zostali już wskazani i są obecnie sprawdzani przez SKW; procedurę przeszedł m.in. obecny inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Cezary Wiśniewski, skierowany do USA. Ministerstwo zapewniło też, że dowództwo w Elblągu osiągnie wstępną gotowość w założonym terminie "lub z niewielkim przesunięciem czasowym, niemającym wpływu na powodzenie całego projektu".

Magierowski podkreślił we wtorek, że prezydent i szef MON "spotykali się i spotykają regularnie, ale tak, jak w przypadku każdego urzędu państwowego, każdej firmy i każdej redakcji, prowadzi się rozmowy osobiste, ale też prowadzi się normalną korespondencję".

"Ta korespondencja toczy się między Kancelarią Prezydenta, Ministerstwem Obrony Narodowej czy też między BBN, który jest oficjalnym reprezentantem prezydenta w kwestiach dotyczących polityki obronnej, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, że z jednej strony odbywają się normalne rozmowy między prezydentem a ministrem a z drugiej strony odbywa się urzędowa korespondencja" - zaznaczył Magierowski.

Pytany, czy prezydent ma zaufanie do szefa MON, odparł, że "prezydent ma wątpliwości w kilku kwestiach dotyczących polityki ministra Macierewicza", które wyraził we wspomnianych dwóch listach i "oczekuje precyzyjnych odpowiedzi na zadane pytania".

Dopytywany, czy podczas spotkania z szefem MON, prezydent będzie pytał Macierewicza także o zmiany w obsadzie dowództwa armii, Magierowski powtórzył, że niewykluczone, że podczas spotkania, oprócz tematów, które zostały poruszone w pismach prezydenta, będą poruszane także inne tematy związane z polityką bezpieczeństwa.