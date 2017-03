Apel państw OPA do Wenezueli o przywrócenie demokracji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Kryzys w Wenezueli: Mieszkańcy tracą na wadze, głodne dzieci nie chodzą do szkoły

W oświadczeniu, który minister spraw zagranicznych Meksyku Luis Videgaray określił jako apel "o przywrócenie demokracji", państwa OPA wezwały też rząd Wenezueli do dialogu z opozycją w celu przezwyciężenia długotrwałego kryzysu politycznego.

Państwa OPA, w tym m. in. USA, Meksyk, Kanada i Brazylia, wezwały też lewicowy rząd prezydenta Nicolasa Maduro do uznania wyników wyborów parlamentarnych z 2015 r., w których opozycja zdobyła większość i do dialogu z opozycją.

Podkreślono jednocześnie, że zawieszenie Wenezueli w prawach członka OPA będzie ostatecznością, które może być zastosowane po wyczerpaniu wszelkich innych posunięć dyplomatycznych.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Mark Toner wyraził w imieniu rządu amerykańskiego zaniepokojenie sytuacją w Wenezueli.

Zastrzegł jednak, że Waszyngton nie domaga się obecnie wykluczenia tego kraju z OPA.

Wenezuela, której głównym bogactwem i towarem eksportowym jest ropa naftowa, przeżywa głęboki kryzys gospodarczy. Na rynku wewnętrznym występują dotkliwe braki żywności, paliw i innych towarów a inflacja bije rekordy.