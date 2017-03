USA: Republikanie przekładają głosowanie nad Obamacare w Kongresie

Odłożenie głosowania nad spełnieniem sztandarowej obietnicy wyborczej Partii Republikańskiej, jest dużą porażką dla prezydenta Donalda Trumpa i republikańskiego przewodniczącego Izby Reprezentantów Paula Ryana, którzy mieli nadzieję na zniesienie właśnie w czwartek reformy systemu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez poprzednią demokratyczną administrację 7 lat temu.

System opieki medycznej, nazywany od nazwiska poprzedniego prezydenta Baracka Obamy "Obamacare", został wprowadzony w życie na podstawie Ustawy o Dostępnej Opiece Medycznej (Affordable Health Care Act) przyjętej wyłącznie głosami Demokratów 7 lat temu, 23 marca 2010 roku.

Powodem odłożenia głosowania nad "Obamacare" w czwartek był przede wszystkim sprzeciw konserwatywnego skrzydła Partii Republikańskiej, a szczególnie członków ugrupowania "caucusu (grupy) wolności". Republikanie z "caucusu wolności" uważają , że projekt systemu opieki zdrowotnej, jakim przywódcy ich partii w Izbie zamierzają zastąpić "Obamacare", jest zbyt zachowawczy i poprzez stosowanie ulg podatkowych w zakupie ubezpieczeń medycznych zbyt kosztowny. Z tego powodu Republikanie z "grupy wolności" sarkastycznie, nazywają nowy projekt "Obamacare, wersja 2.0" ponieważ zawiera on wiele elementów obecnie istniejącego systemu.

Nowy projekt reformy opieki medycznej, oprócz sprzeciwu Demokratów i "konserwatystów fiskalnych" w Partii Republikańskiej, jest krytykowany także - z radykalnie odmiennych powodów - przez lewe skrzydło Partii Republikańskiej. Sprzeciw ustawodawców republikańskich o radykalnie wolnorynkowych poglądach i lewicowych Republikanów powoduje, że do zniesienia Obamacare i przyjęcia Ustawy o Amerykańskiej Opiece Medycznej (American Health Care Act – AHCA) Republikanom, którzy stanowią większość w Izbie Reprezentantów, brakuje wystarczającej ilości głosów.

System ubezpieczeń medycznych, którymi Republikanie zamierzają zastąpić Obamacare, jest oparty na zasadach rynkowych i na zbiorowych ubezpieczeniach medycznych zapewnianych obecnie przez większość amerykańskich pracodawców. Osoby, którym pracodawca nie zapewnia ubezpieczenia, bądź pracujące na podstawie umowy o dzieło, będą mogły przy zakupie ubezpieczeń medycznych skorzystać z ulg podatkowych. Wysokość ulg podatkowych będzie uzależniona od wieku i dochodów osób indywidualnie dokonujących zakupów ubezpieczeń medycznych.

Przedstawiony przez Republikanów z Izby Reprezentantów projekt reformy systemu ubezpieczeń medycznych przewiduje wstrzymanie federalnych dotacji na działalność takich organizacji Planned Parenthood Federation of America (Amerykańska Federacja Planowanego Rodzicielstwa) i innych, które w swojej działalności dopuszczają stosowanie aborcji. Najstarsi Amerykanie, którzy ukończyli 65 rok życia będą korzystać, tak jak obecnie, z federalnego systemu bezpłatnych ubezpieczeń medycznych Medicare. Koszt tego programu stanowi ok. 15 proc. budżetu federalnego.

W przeciwieństwie do Obamacare, w nowym systemie opieki zdrowotnej posiadanie ubezpieczeń medycznych nie będzie obowiązkowe, a osoby nieposiadające ubezpieczeń nie będą musiały zapłacić za brak polisy kary, jak to ma miejsce obecnie. Wymóg obowiązkowego posiadania przez wszystkich Amerykanów w wieku produkcyjnym ubezpieczenia medycznego był najczęściej krytykowanym przez Republikanów wymogiem "Obamacare".

Eksperci ponadpartyjnego Kongresowego Biura Budżetu (CBO) w swojej analizie projektu reformy doszli do wniosku, że wprowadzenie reformy opracowanej przez ustawodawców z Partii Republikańskiej, spowoduje w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy utratę ubezpieczenia medycznego przez ok. 14 milionów, a ciągu 10 lat funkcjonowania nowego systemu 24 milionów Amerykanów. Demokraci wykorzystują przewidywaną przez CBO możliwość zwiększenia liczby Amerykanów nieposiadających ubezpieczenia jako podstawowy argument w próbach zablokowania reformy republikańskiej i tym samym ocalenia Obamacare. Republikanie skrytykowali wnioski CBO wskazując , że eksperci tego biura często mylili się w przeszłości.

Republikanom podoba się natomiast, że analiza CBO przewiduje, iż w ciągu 10 lat od wprowadzenia w życie reformy nastąpi spadek deficytu w wydatkach rządowych o 337 miliardów dolarów oraz, że wydatki rządowe na opiekę medyczną zostaną zmniejszone o 1,2 biliona dolarów.

Obecnie, złożona z reguły z 435 deputowanych Izba Reprezentantów, urzęduje w niepełnym składzie 428 kongresmanów ponieważ kongresmeni, którzy weszli do gabinetu Trumpa musieli złożyć swoje mandaty. Dlatego do zniesienia Obamacare i przyjęcia ustawy o nowej reformie potrzeba przynajmniej 215 głosów. Do osiągnięcia tej liczby republikanom brakuje obecnie co najmniej 22 głosów.