Bronisław Komorowski apeluje do Beaty Szydło o zdymisjonowanie Antoniego Macierewicza

Macierewicz: 16 tys. osób zapisało się do Wojsk Obrony Terytorialnej

Zdaniem Komorowskiego Szydło powinna odwołać Macierewicza - którego były prezydent określał mianem "szkodnika" - ponieważ "ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju".

Macierewiczowi Komorowski zarzucił "deptanie godności polskich żołnierzy, oficerów, generałów". To reakcja na sugestie szefa MON, że dymisje dowódców w polskiej armii mogą być związane z lustracją, co oznaczałoby, że odchodzą osoby powiązane ze służbami specjalnymi w czasach PRL.

- Rezygnowanie z nich (dowódców - red.) albo wypychanie poza służbę na różnych zasadach, przez różnego rodzaju tworzenie sytuacji, jest nie do pogodzenia z godnością oficera, jest skandalem - mówił były prezydent nawiązując do fali odejść z armii, z którą w ostatnim czasie pożegnali się m.in. dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. Mirosław Różański oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Gocuł.

Mówiąc o złożeniu przez szefa MON zawiadomienia do prokuratury, w sprawie możliwości dopuszczenia się zdrady dyplomatycznej przez Donalda Tuska w kontekście katastrofy smoleńskiej, Komorowski ocenił, że "wygląda to na jakąś partyzantkę ministra Macierewicza, jakieś wewnętrzne rozgrywki w PiS".

- Tusk, gdy jest zaatakowany, to nie ucieka, nie czmycha, tylko staje do walki. Więc jeżeli koledzy z PiS chcą tej walki, to będą ją mieli - stwierdził jednocześnie.