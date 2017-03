Premier Serbii: Nigdy nie wejdziemy do NATO

"Nigdy nie będziemy częścią sojuszu, który zabił nasze dzieci, ani żadnego innego sojuszu" - powiedział szef rządu, przemawiając na moście kolejowym, na którym w kwietniu 1999 roku pocisk NATO uderzył w pociąg pasażerski i zabił co najmniej 28 osób.

Vuczić upamiętnił ofiary ataku, mówiąc do zebranych: "Wciąż tu jesteśmy, wciąż żyjemy, skończyliśmy 18 lat". Serbia jest dziś "wolna, staje się nawet silniejsza i większa; i nigdy więcej nie będzie cierpieć jak w 1999 roku" - mówił premier.

Podkreślił jednocześnie, że Serbia wybiera "współpracę z każdym" i zapewnił, że "relacje z NATO będą przyzwoite".

W czasie uroczystości przemawiał również prezydent wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republiki Serbskiej Milorad Dodik. Zaznaczył, że celem Republiki Serbskiej "zawsze była potężna i silna Serbia". "Nie jesteśmy bośniackimi Serbami, jesteśmy Serbami, i dlatego dziś razem wspominamy ofiary" - mówił.

"Choć obecnie należymy do Bośni, to nie był nasz wybór, to był przymus" - ocenił Dodik, który od lat atakuje struktury państwowe BiH twierdząc, że Bośnia jest krajem "bezużytecznym", "chybionym pomysłem międzynarodowym" czy "potworem, który nie działa".

Associated Press podkreśla, że od czasu konfliktu z Sojuszem Północnoatlantyckim, który wystąpił w obronie ludności albańskiej w Kosowie, w Serbii są silne nastroje antynatowskie. Choć formalnie Serbia ubiega się o członkostwo w UE, jednocześnie wzmacnia współpracę wojskową z Rosją - zaznacza agencja AP.