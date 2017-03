USA: Tillerson będzie w kwaterze głównej NATO 31 marca

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Reuters pisze, że wizyta Tillersona odbędzie się w ramach posiedzenia ministrów spraw zagranicznych Sojuszu, które zostało przeniesione na 31 marca z 5-6 kwietnia.

Sekretarz stanu przyleci do Brukseli z Ankary, gdzie ma rozmawiać m.in. o postępach międzynarodowej koalicji w walce z Państwem Islamskim w Syrii.

We wtorek Reuters poinformował, powołując się na źródła we władzach USA, że szef amerykańskiej dyplomacji planuje pominąć kwietniowe spotkanie szefów MSZ państw NATO, aby być obecnym w Waszyngtonie podczas wizyty prezydenta Chin Xi Jinpinga; później w kwietniu Tillerson ma udać się do Rosji. Agencja Reutera oceniła wówczas, że plan ten może zaniepokoić sojuszników w NATO, którzy odbiorą takie kroki jako udzielenie przez Tillersona pierwszeństwa Pekinowi i Moskwie.

Departament Stanu USA podał, że Tillerson zaproponował alternatywne, odpowiadające mu daty spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział w środę po rozmowie z szefem amerykańskiej dyplomacji w Waszyngtonie, że trwają poszukiwania takiej daty spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Sojuszu, która będzie dogodna dla wszystkich.

Wcześniej planowano, że 5-6 kwietnia w Brukseli ma odbyć się spotkanie szefów dyplomacji wszystkich państw NATO - pierwsze, w którym uczestniczyłby Tillerson; jednocześnie na 6-7 kwietnia planowane są rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Chin.