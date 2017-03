Ryszard Bugaj: List Dudy do Macierewicza to trochę ustawka

Premier Beata Szydło: Listy prezydenta do szefa MON to troska o sytuację w armii

- Trudno uwierzyć, że prezydent się obudził i trudno postawić tezę, że jest samodzielnym politykiem. Jeżeli jest samodzielnym politykiem, to całkowicie niezręcznym - powiedział prof. Ryszard Bugaj, ekonomista i były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w programie "Piaskiem po oczach".

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda napisał do ministra Antoniego Macierewicza list. Wyraził niepokój w kwestii braku obsady stanowisk attache obrony w USA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Bułgarii i na Ukrainie. Prezydent zażądał od ministra niezwłocznego podjęcia stosownych działań.

- Dlaczego Antoni Macierewicz budzi takie emocje - zapytał prowadzący, Konrad Piasecki. Prof. Bugaj odpowiedział, że minister "zawsze miał błysk w oku, tylko to był błysk do bardzo różnych rzeczy". - Patrzyłem z pewną sympatią do niedawna na Macierewicza. Ale z jednym wyjątkiem - tego, co wyrabiał wokół katastrofy smoleńskiej - dodał.

W kwestii relacji ministra Antoniego Macierewicza z Jarosławem Kaczyńskim, prof. Bugaj powiedział, że ich stosunki się zmieniają. Kiedyś "były przyjazne i na bazie wspólnych interesów, ale chyba plany ministra Macierewicza są bardziej ambitne". Profesor nie wykluczył, że Macierewicz chciałby zostać następcą prezesa Kaczyńskiego.