Prezydent Andrzej Duda: Słowenia to ważny element w relacjach Państw Trójmorza

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że otrzymał pozytywną odpowiedź od prezydenta Słowenii Boruta Pahora w kwestii lipcowego szczytu Państw Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie. Zaznaczył, że Słowenia jest niezwykle ważnym elementem tego gospodarczego projektu, jakim jest grupa Państw Trójmorza.

- To jest projekt, który ma zacieśniać współpracę gospodarczą pomiędzy naszymi krajami poprzez budowanie infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej pomiędzy krajami Europy Środkowej i tutaj Słowenia ze swoimi portami, z Koprem przede wszystkim, stanowi bardzo ważny element w tych relacjach - mówił Duda.

- Jestem przekonany, że pierwsze umowy dotyczące rozwoju infrastruktury właśnie w ramach tych naszych rozmów i tych porozumień zostaną zawarte pomiędzy przedsiębiorcami już w lipcu w czasie szczytu Państw Trójmorza w Polsce - dodał prezydent RP.

Jak zaznaczył, chciałby, żeby powstały sprawne połączenia kolejowe oraz połączenia sieciami dróg ekspresowych i autostrad pomiędzy Słowenią a Polską, które spowodują, że Polska i Słowenia staną się znacznie bardziej atrakcyjnym gospodarczo i turystycznie regionem świata i Europy.

Prezydent poinformował, że rozmawiał z prezydentem Słowenii również o sprawach europejskich.

- Są pewne elementy, w których Polska i Słowenia mają różne spojrzenia i różne wizje, ale proszę też pamiętać, że jesteśmy państwami o odmiennej charakterystyce, w związku z tym mamy też odmienne spojrzenia na pewne kwestie i to ma charakter zobiektywizowany - powiedział Duda.

Podkreślił jednocześnie, że jest kilka fundamentalnych spraw, w których Polska i Słowenia mówią jednym głosem.

- Jako te kraje, które dążą do tego, żeby być rozwinięte tak jak kraje Europy Zachodniej, chcielibyśmy europejskiej jedności, chcielibyśmy tego, aby w Europie zachowane zostały te podstawowe elementarne wspólności, ale chcielibyśmy, aby zachowane zostały w Europie także te podstawowe i elementarne wolności, które są dla naszych obywateli tak ważne - mówił Duda.

Wśród tych wolności wymienił m.in. wolność przemieszczania się osób, usług, kapitału, towarów, a wśród wspólności - wspólność budżetu, instytucji i prawa, szczególnie traktatowego, w ramach UE.

Prezydent poinformował również, że rozmowy z prezydentem Słowenii dotyczyły też kwestii migracyjnych.

- Tutaj jesteśmy zgodni co do współdziałania państw europejskich, co do konieczności wspólnego wspierania się, takiej koniecznej solidarności w strzeżeniu zewnętrznych granic UE przy jednoczesnej woli jak najlepszego funkcjonowania strefy Schengen i żeby w ramach możliwości w ramach UE ta strefa w przyszłości mogła być rozszerzana także o te kraje, które w niej nie są - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że odbędzie jeszcze w trakcie swojej wizyty w Słowenii rozmowy z premierem Słowenii Miro Cerarem i przewodniczącym parlamentu Słowenii.

Zaznaczył, że będzie chciał zwrócić się do premiera Słowenii o poparcie dla kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.