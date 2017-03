Prezydent Legionowa: Wierzę, że PiS nie zlekceważy głosu mieszkańców Legionowa

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W referendum przeciw włączeniu do metropolii warszawskiej w Legionowie zagłosowało w niedzielę 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej. Referendum było inicjatywą radnych Legionowa, uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas sesji 8 lutego.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Smogorzewski podkreślił, iż nie przypomina sobie sytuacji, w której prawie 95 proc. społeczeństwa opowiedziało się przeciwko jakiemuś rozwiązaniu.

"Mieszkańcy nie dali sobie wmówić, że poprzez stworzenie kolejnej administracyjnej struktury wszystkie problemy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zostaną rozwiązane. Nie dali się też oszukać, że da się stworzyć system komunikacyjny na większym terytorium za mniejsze pieniądze. Nie dali się kupić wizją tańszego, wspólnego biletu" - podkreślił prezydent.

"Oczekujemy, że po tym silnym, jednoznacznym, niepozostawiającym wątpliwości i złudzeń wyniku referendum w Legionowie, PiS pójdzie po rozum do głowy i pomyśli, że im się to nie opłaca" - dodał Smogorzewski.

Jak podkreślił, "mieszkańcy jednoznacznie powiedzieli PiS, że nie można tak prowadzić polityki, że nie można oszukiwać tak mieszkańców". "Mam nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi rząd PiS będzie słuchał Polaków, będzie słuchał mieszkańców Legionowa" - dodał. "Głęboko wierzę w to, że PiS nie zlekceważy tego głosu mieszkańców Legionowa" - mówił Smogorzewski.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że inne podwarszawskie samorządy, które wahały się, czy uda się uzyskać odpowiednio wysoką frekwencję w referendum, "pójdą tą drogą i też oddadzą głos narodowi, suwerenowi". W ocenie prezydenta w innych podwarszawskich gminach można byłoby uzyskać podobne wyniki, gdyby referenda się w nich odbyły.

Jan Grabiec (PO) podkreślił, że wyniki referendum są jednoznaczne i "PiS musi się cofnąć". "Mieszkańcy Legionowa, podobnie jak mieszkańcy innych gmin podwarszawskich - Wołomina, Pruszkowa, Piaseczna i 33 gmin podwarszawskich - nie chcą być przyłączani na siłę do żadnego miasta stołecznego Warszawa, podobnie jak sami warszawiacy nie chcą, żeby ten ustrój Warszawy był zmieniany w taki sposób. To jest ustawa, która została wprowadzona do Sejmu niedemokratycznie, bez żadnych konsultacji i łamie niezależność samorządów, czemu dali wyraz mieszkańcy" - podkreślił poseł.

Jego zdaniem, jeśli poseł PiS Jacek Sasin chce jeszcze kiedyś pojawić się w Legionowie, albo innym podwarszawskim mieście z otwartą przyłbicą, powinien jak najszybciej zgłosić się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wycofać z Sejmu projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy, czyli tej ustawy, która była przedmiotem niedzielnego referendum.

Prezydent Legionowa dopytywany, co się stanie, jeśli rząd PiS nie wycofa się ze swojej propozycji zmian dotyczących Warszawy stwierdził, że mieszkańcy oczekują w takiej sytuacji zorganizowania protestu w Warszawie. "Jest też taka idea, o której rozmawialiśmy z kolegami samorządowcami, aby zablokować wszystkie drogi prowadzące do Warszawy" - zaznaczył.

"To są ostateczności. My tego nie chcemy, ale nie możemy sobie pozwolić, aby jak stado baranów prowadzono nas na rzeź naszej wyśnionej wymarzonej wolności samorządowej. Jeśli PiS się nie cofnie, to mieszkańcy chcą abyśmy w sposób demokratyczny, cywilizowany, zgodny z prawem wyprowadzili ich na ulicę" - podkreślił Smogorzewski.

Referendum w Legionowie było reakcją na przygotowany przez posłów PiS projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy; zakłada on, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Mieszkańcy Legionowa w niedzielę odpowiadali tylko na jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Legionowo?”.

Podobne głosowania chciały także przeprowadzić Warszawa i Podkowa Leśna, jednak w ich przypadku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera stwierdził nieważność uchwał ws. referendów dot. zmian granic Warszawy. Za zgodną z prawem ocenił tylko uchwałę Legionowa z inaczej sformułowanym pytaniem.

Smogorzewski poinformował w poniedziałek, że koszt przeprowadzenia niedzielnego referendum sięgnął ok. 50 tys. zł. Zwrócił jednocześnie uwagę, że straty, jakie poniosłoby Legionowo po wprowadzeniu ustawy metropolitarnej autorstwa PiS wyniosłyby dziesiątki milionów złotych rocznie. "Są to więc najlepiej zainwestowane pieniądze" - ocenił.

W ubiegły piątek posłowie PiS ogłosili początek konsultacji społecznych w sprawie projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy; mają one potrwać do połowy kwietnia.