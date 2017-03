Kuczma: Konieczne spotkanie przywódców normandzkiej czwórki

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- Uważam, że sytuacja dojrzała na tyle, że dziś na 100 procent konieczne jest spotkanie normandzkiej czwórki. Chcę podkreślić, że nie chodzi o szczebel procesu mińskiego ani szczebel ministrów spraw zagranicznych, bo to nie przynosi wyników. Potrzebne jest spotkanie przywódców, którzy mają się zebrać i publicznie powiedzieć, czego mamy oczekiwać - powiedział były prezydent Ukrainy.

- Chcę, by przywódcy zebrali się, wyszli do ludzi i do prasy i wyjaśnili swoją wizję dalszego rozwoju tego procesu - zaznaczył Kuczma.

Media na Ukrainie przypominają, że w piątek w Paryżu doszło do spotkania krajów normandzkich na szczeblu przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych, jednak reprezentantów Rosji na nim nie było.

- Wiedzieliśmy, że Rosjan nie będzie i zadawaliśmy sobie pytanie, czy warto w takim razie tam (do Paryża) jechać. Dobrze jest porozmawiać we własnym kręgu, ale dobrze byłoby także porozmawiać z tymi, od których zależy wstrzymanie walk w Donbasie – mówił wówczas pierwszy wiceszef MSZ Ukrainy Wadym Prystajko.

Tymczasem sytuacja w Donbasie nadal pozostaje napięta. W ciągu ostatniej doby zginęło tam trzech, a rannych zostało ośmiu ukraińskich żołnierzy. Przedstawiciel resortu obrony Ukrainy Andrij Łysenko oświadczył, że zabici to ofiary ostrzałów, których dokonali wspierani przez Kreml separatyści.