Andrzej Duda wita w Polsce Komitet Żydów Amerykańskich

Komitet Żydów Amerykańskich (American Jewish Committee) otworzył w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie swoje 5. biuro w Europie. Nowy oddział, oprócz Polski, obejmie zasięgiem Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra Wojciecha Kolarskiego napisał: "Cieszę się, że wybrali państwo stolicę Polski na miejsce, z którego aktywność AJC będzie promieniować na cały nasz region. Dostrzegam głęboką symbolikę w fakcie, że dzisiejsza uroczystość zbiega się w czasie z początkiem obecności sił NATO w naszym kraju, w okresie kiedy Polska, odzyskawszy suwerenność po upadku systemu komunistycznego, zabiegała o przyjęcie do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, to w American Jewish Committee znaleźliśmy cennego sprzymierzeńca". "Państwa poparcie dla naszych aspiracji przechowujemy we wdzięcznej pamięci" - dodał.

"Z radością i satysfakcją witamy na polskiej ziemi - zarówno żołnierzy amerykańskiej armii, jak i reprezentantów AJC. Jestem przekonany, że w ten sposób dodatkowo umacnia się współpraca transatlantycka, której Polska zawsze była i jest gorącym orędownikiem i uczestnikiem" - podkreślił Andrzej Duda. Jak zaznaczył, znamiennym jest, że gala odbywa się w gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich. "To instytucja ogromnie istotna dla zachowania prawdy o wspólnej historii obu naszych narodów. W atrakcyjny, nowoczesny sposób ukazuje ona dzieje naszej ojczyzny, która przez wieki była dla Żydów ziemią polin - gościnnym, bezpiecznym domem" - napisał prezydent.

"Tę wyjątkową wspólnotę polityczną, którą nazywamy Rzeczpospolitą przyjaciół, unicestwiła agresja nazistowskich Niemiec i przeprowadzony przez hitlerowców Holocaust, ale nawet mimo nieludzkiego terroru, zbrodni i masowej eksterminacji, łącząca nasze narody solidarność ocalała" - podkreślił Duda. Jak dodał, "dzisiaj znów razem budujemy wspólną, pomyślną przyszłość i razem czcimy pamięć naszych wspólnych - polskich i żydowskich bohaterów, a wiedza o tym, co wydarzyło się na naszej ziemi podczas II wojny światowej i okupacji niemieckiej upowszechnia się w świecie także dzięki staraniom American Jewish Committe".

"Liczę na to, że w tej bardzo ważnej sprawie, obrony dobrego imienia Polski i prawdy historycznej, będziemy nadal skutecznie działać razem" - napisał prezydent.

American Jewish Committee powstał w 1906 roku w celu obrony praw Żydów poza USA. Jego główna siedziba mieści się w Nowym Jorku.