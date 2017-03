RZECZoPOLITYCE Prof. Kik: Widać frustrację szefa MSZ

Czy Prawo i Sprawiedliwość przeżywa obecnie kryzys? - Zapewne. Każdy rząd po roku przeżywa kryzys - mówił gość. Dodał, że należałoby teraz skorygować swoją politykę i zmniejszyć liczbę tarć, bo PiS otworzył zbyt wiele frontów.

Politolog odniósł się do wczorajszej wypowiedzi szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który powiedział, że rząd dysponuje ekspertyzami, które świadczą o tym, że przy wyborze Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej doszło do fałszerstwa. - Pogłębił spór, to było smutne, bo sytuacja zmierzała do normalizacji, mieliśmy już podpisaną deklarację rzymską - mówił prof. Kik. - Powinno się przejść do pragmatycznej polityki w Unii Europejskiej.

- Znam Waszczykowskiego, to dobry dyplomata, ale w jego działaniach widać frustrację. To nie jest polityka Waszczykowskiego - mówił prof. Kik. - Wytrawna dyplomacja dąży do budowania, a nie palenia mostów, a polityka Waszczykowskiego zmierza do palenia mostów.

Gość został zapytany czy to nie czas, aby na czele rządu stanął prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To jest dobra pozycja dla pana Kaczyńskiego - powiedział politolog. Jego zdaniem dzięki takiej pozycji prezes PiS ma lepszy ogląd na sprawy, bo patrzy z dystansu. - Jest to moment do przemyśleń dla Kaczyńskiego, czy nie otwarto zbyt wielu frontów - dodał.

- Opozycja jest betonowa, bo nie zostawia pola do kompromisów, do żadnego konsensusu - mówił o obecnej sytuacji politycznej prof. Kik. - To są dwie główne partie, które mogą stworzyć narrację, ktora się przebija nad głosami mniejszych partii - dodał.

Czy szef PO może ją doprowadzić do zwycięstwa nad PiS? - Grzegorz Schetyna jest politykiem niewiarygodnym, Polacy PO powiedzieli: nie - mówił prof. Kik. - Schetyna to sprawny menedżer, organizator, ale nie dostrzegam w nim myślenia strategicznego.

Ostatnim wątkiem był ostatni spór między prezydentem Andrzejem Dudą a szefem MON Antonim Macierewiczem. - Wydaje się, że prezydent chce stopniowo zaznaczyć swoją niezależność - mówił politolog. - To może być punkt odbicia dla pana prezydenta.

- Polityka prowadzona przez Macierewicza jest jego własną polityką. W konsekwencji jest to polityka, która szkodzi obozowi władzy - mówił prof. Kik. Dodał, że nie będzie oceniał, czy powinno zmienić się ministra obrony narodowej.