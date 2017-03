Orban: przyszłość Europy leży w Grupie Wyszehradzkiej

Szef węgierskiego rządu podkreślał, że jest wielkim zwolennikiem Grupy Wyszehradzkiej (V4). "Myślę, że przyszłość Europy leży w czwórce wyszehradzkiej, nawet mam kilka argumentów za tym. Uważam, że punkt ciężkości rozwoju europejskiego z zachodu będzie się przesuwać w kierunku centrum i będziemy częścią tego" - mówił polityk.

Orban zauważył, że na zachód od V4 zachodzą bardzo duże zmiany społeczno-etniczne. "To nie jest korzystne, ale my się obronimy" - podkreślił polityk. Przekonywał też, że w krajach Grupy Wyszehradzkiej bardzo silny jest wciąż fundament kulturowy. "Czyli my jednocześnie chcemy być otwartym, nowoczesnym społeczeństwem i zachować fundamenty chrześcijańskie. To będzie znowu na naszą korzyść w przyszłości" - zaznaczył premier Węgier.

Wskazywał ponadto, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż niezłomna jest wiara w rodzinę. "Owszem - dużo jest rozwodów, dużo jest dzieci poza małżeństwem, ale jednak - jako założenie - rodzina jest wartością fundamentalną, a według mnie jest to ogromna korzyść konkurencyjna dla rozwoju gospodarczego" - podkreślał Orban.

Wyraził przy tym pogląd, że w Europie Centralnej ceni się ludzi ciężko pracujących, nie takich, którzy "kombinują i grają na socjal". "Dlatego też nigdy w środkowej Europie nie będzie systemu opartego na pomocy socjalnej. Nie - my opieramy się na pracy i wydajności" - przekonywał.

Premier Węgier dowodził, że to połączenie wszystkich tych cech, o których mówił, z otwartością na przyszłość może stać się atutem naszego regionu. "Jeżeli Europa ma przyszłość, to przede wszystkim ma tą przyszłość w Europie środkowej" - zaznaczył Orban.