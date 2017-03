Olechowski: Polska ma sojuszników. Nie ma ich rząd

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie ma podstaw by popierać ten rząd

Szydło po powrocie: To nie porażka, to zwycięstwo

Olechowski. Gość Wydarzeń Polsat News, zapewniał, że Polska ma wielu zwolenników, życzliwych jej i Polakom. To polski rząd, jego zdaniem, nie ma poparcia.

- Ten rząd nie ma sojuszników i chwała Bogu, bo gdyby ich miał, to mielibyśmy Unię Europejską, której nie potrzebujemy -powiedział Andrzej Olechowski.

Współzałożyciel PO stwierdził, że o akcji polskiego rządu przeciwko reelekcji Donalda Tuska nie będzie opowiadał wnukom jako o przykładzie zwycięstwa. Uznał, że fakt, iż rząd zdecydował się na forsowanie kandydatury Saryusza-Wolskiego mimo że wiedział, że jest w tej kwestii zupełnie bezradny. - To zakrawa na szaleństwo - mówił Olechowski. - Pytanie, dlaczego to robią. Przecież nie są idiotami. Więc albo jest to szaleństwo, albo jest jakiś plan, który dotyczy polityki wewnętrznej i tego się boję - podkreślił.Więcej - Polsat News.