Turcy protestują pod konsulatem w Rotterdamie. Ambasada Holandii w Ankarze zamknięta

MSZ Turcji: Minister to teraz terrorysta? Odpowiemy na to

Holenderska policja rozstawiła barierki i patroluje teren, próbując utrzymać demonstrantów z daleka od konsulatu, do którego nie wpuszczono minister.

Różne szacunki mówią, że zgromadziło się na nim od kilkuset do dwóch tysięcy demonstrantów, zaopatrzonych w tureckie flagi. Reuters donosi, że część protestujących przyjechała do Rotterdamu z Niemiec. Tłum wznosi okrzyki "Allah jest wielki, najbardziej wszechwładny". Na żywo z Rotterdamu swój program nadaje wiele tureckich stacji.

Turecka agencja Anadolu poinformowała, że policja użyła siły wobec demonstrantów.

#BREAKING Dutch police has attacked Turkish A Haber reporter with dogs, and beaten him live on TV in Rotterdam pic.twitter.com/nTSjAtANRY — Ragip Soylu (@ragipsoylu) 11 marca 2017

Demonstracja rozpoczęła się po tym, gdy do Rotterdamu przyjechała turecka minister do spraw rodziny i polityki społecznej Fatma Betül Sayan Kaya. Policja nie pozwoliła jej jednak wejść do budynku konsulatu.

Fatma Betül Sayan Kaya napisała na swoim koncie na Twitterze, że została zatrzymana przez policję ok. 30 metrów od budynku konsulatu w Rotterdamie. "Holandia łamie prawo międzynarodowe, konwencje i prawa człowieka, nie chcąc wpuścić mnie do konsulatu" - napisała.

Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 11 marca 2017

Wcześniej do Holandii nie został wpuszczony minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt Cavusoglu. Polityk miał uczestniczyć w wiecu z udziałem tureckiej społeczności i przekonywać ją do głosowania w kwietniowym referendum w Turcji dotyczącym zmiany systemu z parlamentarnego na prezydencki. Rząd Holandii nie zezwolił na lądowanie samolotu z Cavusoglu na pokładzie. Jako powód podano "zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa".

W odpowiedzi turecki minister spraw zagranicznych wezwał holenderskiego ambasadora Cornelisa Van Rija, który aktualnie przebywa poza Turcją, by "przez jakiś czas" nie wracał do tego kraju. Holenderska ambasada została zamknięta i otoczona przez policję "z powodów bezpieczeństwa". Z kolei tłum demonstrantów zbiera się przed - również zamkniętym - konsulatem w Stambule.