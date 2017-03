Jerzy Haszczyński: Zmiana postawy wobec Niemiec

W najnowszym sondażu 78 proc. respondentów odpowiedziało, że jest za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej, natomiast 12 proc. chciałoby aby Polska ją opuściła. - Nie sądzę, że byśmy pierwsi się wyrwali do wyjścia z UE po Brytyjczykach – oceniał Haszczyński.

- W tak ważnej kwestii, jak wyjście z UE, musiałoby się odbyć w Polsce referendum. Jedna trzecia elektoratu PiS to są ludzie prounijni. Kwestia tego, czy to chęć podróżowania bez paszportów po krajach Europy, czy słuchanie tego co mówią europejscy politycy – mówił Haszczyński. Dodał, że jego zdaniem prędzej UE opuszczą inne kraje.

Prowadzący wspomniał słowa szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który mówił, że Polska może stać się bardziej asertywna w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej. - Rozumiem, że jest to emocjonalna wypowiedź. Nie przypominam sobie, aby w najbliższym czasie miało być jakieś głosowanie, w którym będzie obowiązywało prawo weta – powiedział Haszczyński, więc jego zdaniem Polska nie ma czego blokować wewnątrz UE.

Dodał jednak, że ma być głosowanie w sprawie sankcji dla Rosji, ale akurat tu wetowanie nie jest w interesie Polski, natomiast – jego zdaniem – może ktoś inny zawetować nałożenie sankcji.

Haszczyński mówił też o krytycznych artykułach w niemieckiej prasie na temat Donalda Tuska, jako szefa Rady Europejskiej, które ukazały się już po jego wyborze na drugą kadencję. - Szkoda, że dowiedzieliśmy się dopiero teraz, że Niemcy mają taką opinię – mówił szef działu zagranicznego „Rz”.

Gość zauważył, że nie minęło zbyt wiele czasu od wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce, a diametralnie zmieniło się stanowisko polskiego rządu wobec Niemiec. - Jak była tu 7 lutego Angela Merkel, to prezes TVP puścił nawet mecz Pucharu Niemiec, co było dużym ukłonem. Ale długo to nie trwało – mówił Haszczyński.

Czymś co może spajać państwa Grupy Wyszehradzkiej może być zdaniem gościa obrona militarna. - Państwa Grupy Wyszehradzkiej, poza Polską, nie wzmocniły wschodniej flanki – zauważył Haszczyński.

Gość ocenił też cały manewr polskiego rządu, który zgłosił kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego jako kandydata na szefa RE. - To jest porażka dyplomatyczna. Dowiedzieliśmy się od Viktora Orbana, że on kilka dni wcześniej poinformował premier Beatę Szydło, że będzie głosował za wyborem Tuska – powiedział Haszczyński. - Co do jakiegoś emocjonalnego podejścia do Unii, to może faktycznie kiedyś to zaprocentuje – dodał.