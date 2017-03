Szef IPN Ukrainy: Niszczenie miejsc pamięci narodowej jest „ohydne”

Szef IPN: W Hucie Pieniackiej doszło do prowokacji

Wiatrowycz przypomniał, że podobne wydarzenia miały miejsce w Polsce, gdzie także niszczone były groby i pomniki ukraińskie.

"Niszczenie ukraińskich mogił czy pomników w Polsce, w środku dnia i do kamery, chwalenie się tym w internecie, czego świadkami byliśmy w ubiegłym roku, jest ohydne. Nie mniej ohydne jest robienie tego w nocy, chowanie się przed ludźmi, żeby potem przypisać to im (Ukraińcom), że tak to się odbywa na Ukrainie” – napisał prezes IPN na Facebooku.

Wiatrowycz oświadczył, że w obu przypadkach konieczne są aktywne działania policji i służb specjalnych, które powinny ustalić i zatrzymać sprawców aktów wandalizmu. „Ale jeszcze bardziej potrzebne jest zdecydowane potępienie takich działań przez społeczeństwa dwóch krajów. W pierwszym przypadku może to powstrzymać zarejestrowanych przez kamery wandali, a w drugim uczynić ich działania bezsensowymi” – podkreślił.

W nocy z piątku na sobotę nieznani dotychczas sprawcy pomazali farbą pomnik zamordowanych przez hitlerowców w 1941 roku profesorów lwowskich. W nocy z soboty na niedzielę w podobny sposób zniszczono krzyż i kamienne tablice upamiętniające polskie ofiary zbrodni dokonanej przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wspomagany przez formację policyjną z ukraińskiej dywizji SS "Galizien" w miejscowości Podkamień w obwodzie lwowskim. W obu miejscach pojawił się napis "Śmierć Lachom". W Podkamieniu na krzyżu namalowano także swastykę.

W niedzielę policja w obwodzie lwowskim poinformowała, że pomniki zostały oczyszczone i trwa śledztwo w tych sprawach. Incydenty potępił szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin, a państwowa administracja obwodowa we Lwowie oświadczyła, że są to prowokacje, za którymi stoi „strona trzecia”.

„Potępiam kolejną dewastację pomników polskich w obwodzie lwowskim. Ten sam styl i charakter zbrodni. Wspólnie czynimy zdecydowany opór” – napisał Klimkin po polsku na Twitterze. W wersji ukraińskiej szef dyplomacji w Kijowie dodał, że w całej sprawie „widać charakter pisma strony trzeciej”.

Lwowska administracja obwodowa oceniła, że „trzecia strona”, która stoi za takimi działaniami, „już od dawna stara się rozpalić wrogość między narodami (Ukraińcami i Polakami) drogą prowokacji i aktów wandalizmu”. Wcześniej gubernator obwodu lwowskiego Ołeh Syniutka powiedział polskim dziennikarzom, że prowokacje te są dziełem rosyjskich służb specjalnych.

Informując o tych wydarzeniach, ukraińskie media przypomniały, że w latach 2014-2016 doszło do aktów wandalizmu wobec 14 grobów i pomników ukraińskich w Polsce.

Wzmocnienie ochrony polskich miejsc pamięci

- Po aktach wandalizmu wobec polskich miejsc pamięci narodowej na Ukrainie władze tego kraju wzmocniły ich ochronę – oświadczył szef lwowskiej administracji obwodowej Ołeh Syniutka na spotkaniu z konsulem generalnym RP we Lwowie Wiesławem Mazurem.

Ochroną zostaną objęte przede wszystkim polskie pochówki na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie znajduje się Cmentarz Orląt Lwowskich oraz inne znane miejsca, w których znajdują się polskie upamiętnienia – poinformowały służby prasowe administracji.

Syniutka powtórzył w rozmowie z konsulem Mazurem, że władze ukraińskie potępiają niszczenie polskich pomników i robią wszystko, by ustalić sprawców. - Niestety, dziś możemy mówić nie tylko o tych aktach wandalizmu, lecz o zaplanowanych działaniach służb specjalnych agresora (Rosji), których celem jest jeszcze większe zaostrzenie sytuacji (w relacjach między Ukrainą i Polską) – powiedział.

- Bardzo jasno opowiadamy się za tym, że Ukraińcy i Polacy powinni nie tylko żyć w przyjaźni i razem, ale i pomagać sobie nawzajem i nie poddawać się takim prowokacjom. Chcemy pokazywać przykład, że nasze narody żyją i będą żyły w przyjaźni i razem – podkreślił szef administracji obwodu lwowskiego.

Wcześniej, w styczniu, wysadzono pomnik Polaków zamordowanych w 1944 roku we wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim. W lutym pomnik ten został odbudowany ze środków społeczności ukraińskiej okolicznych miejscowości. W styczniu czerwoną farbą pomazano cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem, w tym również znajdujący się tam polski cmentarz wojenny.

W lutym czerwoną farbą obrzucono siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie i pozostawiono na ogrodzeniu napis "Nasza ziemia". Także w lutym nacjonaliści z niewielkiej organizacji "Czarny Komitet" zawiesili na parkanie ambasady RP w Kijowie portret przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery. Ogłosili, że protestują tak przeciwko antyukraińskim wypowiedziom polskich polityków.