Ruch Samorządowy „Bezpartyjni” chce być alternatywą dla partii

W konferencji inaugurującej ruch wzięli udział prezydenci: Szczecina Piotr Krzystek, Zielonej Góry Janusz Kubicki, Lubina Robert Raczyński, a także burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Chodkiewicz i radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza.

Samorządowcy przekonywali we wtorek, że 98 proc. Polaków nie należy do partii politycznych, a 2 proc. przedstawicieli partii decyduje o naszym życiu.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podkreślił, że zdecydowana większość samorządowców jest bezpartyjna.

„Stąd nasza inicjatywa. Chcemy jako samorządowcy pokazać, że partie polityczne to nie jest jedyna alternatywa w Polsce. Chcemy pokazać, że samorządowcy potrafią mówić jednym głosem, potrafią walczyć o to, co jest najważniejsze” – mówił.

Jak zaznaczył, Ruch Samorządowy „Bezpartyjni” zamierza swoją ofertę współpracy przedstawić także innym samorządowcom.

„Chcemy stworzyć wspólny ruch, który w najbliższych wyborach samorządowych będzie alternatywą dla partii politycznych” – podkreślił.