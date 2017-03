"Kontradmirał Xawery Czernicki" wpłynął do Odessy wraz z zespołem okrętów NATO

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Trzy okręty NATO wpłynęły do portu w Gdyni

- Ta wizyta jest dla nas bardzo ważna, gdyż jest przejawem solidarności w walce Ukrainy o niepodległość. Ukraina znajduje się dziś w bardzo trudnej sytuacji i doceniamy to, że mamy wsparcie ze strony innych państw – oświadczył kpt. Andrij Ryżenko, przedstawiciel Marynarki Wojennej Ukrainy ds. integracji euroatlantyckiej.

Dowódca zespołu obrony przeciwminowej NATO, kmdr por. Aleksander Urbanowicz podkreślił, że jego zespół działa w regionie, w którym oprócz sojuszników znajdują się tak ważni partnerzy NATO, jak Ukraina. - Pokazujemy tu naszą jedność i polską banderę, ale przede wszystkim banderę natowską. Staramy się dzielić wszelkimi doświadczeniami, które możemy przekazać naszym kolegom z ukraińskiej Marynarki Wojennej – powiedział w rozmowie z PAP i Informacyjną Agencją Radiową.

Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło zaznaczył, że obecność na ukraińskich wodach grupy okrętów pod polskim dowództwem to potwierdzenie istotnego miejsca Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. - Jest to sygnał, że Polska jest ważnym członkiem NATO. Wspólnie ze sprzymierzeńcami jesteśmy w tej chwili w Odessie, blisko zaanektowanego przez Rosję Krymu, co jest także sygnałem dla społeczności międzynarodowej, że wspieramy Ukrainę w walce z rosyjską agresją – oświadczył.

Ambasador Piekło i komandor Urbanowicz wspólnie złożyli wieńce przed tablicą upamiętniająca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na ulicy jego imienia w Odessie. Złożyli także wieńce przed tablicą pamięci wiceadmirała Jerzego Świrskiego, w latach międzywojennych kolejno dowódcy Wybrzeża Morskiego, dowódcy Floty i szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej RP - tę ostatnią funkcję pełnił także podczas wojny w Wielkiej Brytanii. W 1918 r. urodzony w Kaliszu Świrski był szefem Głównego Sztabu Morskiego Ukraińskiej Republiki Ludowej.

ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" wyruszył w swą misję na początku stycznia. Do zespołu, na czele którego stoi, wchodzą jednostki z Niemiec, Hiszpanii i Turcji.

ORP "Czernicki" na co dzień wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych będącego częścią 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręt wyposażony jest m.in. w systemy łączności, pozwalające na dowodzenie zespołami okrętowymi prowadzącymi operacje przeciwminowe. Zintegrowany system informacji pozwala także na monitoring ruchu jednostek pływających. ORP "Czernicki" może pełnić także funkcję okrętu wsparcia logistycznego, zaopatrującego inne jednostki w paliwo, wodę czy żywność.

Aktualnie jest to najmłodszy okręt Marynarki Wojennej - biało-czerwoną banderę podniósł 1 września 2001 r. W kolejnych dwóch latach działał w składzie międzynarodowych sił morskich w rejonie Zatoki Perskiej, biorąc udział w operacjach "Enduring Freedom" oraz "Iraqi Freedom".