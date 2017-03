Angola: 10 lat więzienia za aborcję?

Foto: By Erik Cleves Kristensen (Agonstinho Neto Mausoleum) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Parlament Angoli wbrew stanowisku rządu ma głosować w przyszłym tygodniu nad projektem ustawy przywracającej niezależnie od okoliczności karę dziesięciu lat więzienia za dokonanie aborcji. Będzie to de facto przywrócenie portugalskiej ustawy z 1886 r.