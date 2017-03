Norweski polityk chce zakazu noszenia symboli religijnych w miejscach pracy

Foto: By Firdaus Latif (Moslema in style) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Carl I. Haegn, były lider norweskiej Partii Postępu chciałby wprowadzenia zakazu noszenia hidżabów i innych symboli religijnych przez urzędników zatrudnianych przez władze Oslo.