Ali Chamenei: Uprzedmiotowienie kobiet to spisek syjonistów

Chamenei tłumaczy, że mężczyźni i kobiety nie różnią się w niektórych kwestiach - takich jak np. duchowość, zdolności przywódcze, czy "zdolności do przewodzenia ludzkości". Różnią się jednak jeśli chodzi o obowiązki jakim muszą sprostać w życiu.

Jako przykład właściwego wypełniania życiowej roli przez kobietę Chamenei podaje córkę Mahometa, Fatimę (określaną przez niego jednym z jej przydomków - Hazrat Zahra).

Chamenei podkreśla, że Fatima była "żoną, matką i gospodynią domową". Podkreśla jednocześnie, że deprecjonowanie roli kobiet, jako strażniczek ogniska domowego jest błędne, ponieważ rola ta oznacza udział w wychowaniu i tworzeniu najwspanialszego dzieła we wszechświecie - człowieka.

Chamenei podważa jednocześnie takie zachodnie idee jak "równość płciowa", czy "równouprawnienie" - jego zdaniem sprawiedliwość polega nie na równości, tylko na realizowaniu i rozwijaniu naturalnych umiejętności otrzymanych w darze od Allaha.

Designating women as goods & means of pleasure in western world, most probably, is among Zionists’ plots to destroy human community.